با نزدیک شدن به سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، بلاتکلیفی سرویس مدارس در قم به معضلی جدی برای خانواده ها و از سویی برای رانندگان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در حالی که آموزش وپرورش قم ثبت نام در سامانه «سپند» را الزامی اعلام کرده، این سامانه با اختلال مواجه شده و عملاً غیرفعال است. از سوی دیگر، مسئولان شهری از راه اندازی سامانه جدید از مهرماه خبر می دهند، اما این وعده ها تاکنون نتوانسته است سردرگمی والدین و رانندگانی را که برای شروع سال تحصیلی برنامه ریزی می کنند، برطرف کند.

عاطفه مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیش از این اعلام کرده بود: بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، مسئولیت و مدیریت سرویس مدارس به وزارت کشور سپرده شده است و والدین تا ۱۵ شهریورماه باید درخواست خود را در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) ثبت کنند.

با این حال، اجرای این مصوبه در قم برای ثبت درخواست در سامانه سپند با چالش های جدی روبه رو شده است.

سامانه «سپند» که با هدف ساماندهی، مدیریت و نظارت بر حمل ونقل دانش آموزی طراحی شده، در عمل با خطاها و اختلال متعددی مواجه است.

به گفته مسئولان، سامانه سپند به دلیل اختلالات فنی، عملاً غیرفعال شده و اولیای دانش آموزان نباید فعلاً اقدامی برای ثبت نام انجام دهند. این در حالی است که آموزش وپرورش استان، والدین را ملزم به ثبت نام در این سامانه تا اول تیرماه کرده بود.

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رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر قم در جدیدترین اظهارت خود از آغاز به کار سامانه هوشمند جدید مدیریت سرویس مدارس از مهرماه ۱۴۰۵ خبر داده است. این سامانه که قرار است جایگزین سپند شود، وعده هایی همچون محاسبه خودکار هزینه بر اساس فاصله واقعی، رصد لحظه ای سرویس توسط والدین، مدیریت مسیر با هوش مصنوعی و امکان پرداخت اقساطی هزینه ها را داده است. با این حال، این وعده ها نیز نتوانسته است نگرانی خانواده ها را کاهش دهد.

سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از اولیا خواسته است تا زمان راه اندازی سامانه جدید، از ثبت نام در سامانه قبلی خودداری کنند. اما با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، زمان برای آزمون و خطاهای احتمالی سامانه جدید بسیار محدود است.

ناهماهنگی نهادها، بلاتکلیفی والدین و رانندگان وضعیت فعلی نشان دهنده یک ناهماهنگی جدی میان نهادهای تصمیم گیرنده است. از یک سو، وزارت آموزش وپرورش بر ثبت نام در سامانه سپند تأکید دارد و هرگونه دخالت مدیران مدارس در این فرآیند را ممنوع اعلام کرده است.

از سوی دیگر، شهرداری و شورای شهر قم از غیرفعال بودن سپند و جایگزینی آن با سامانه جدید خبر می دهند. این تعارض، خانواده ها را در شرایط سردرگمی قرار داده است.

اولیای دانش آموزان که باید برای تأمین سرویس رفت وآمد فرزندانشان برنامه ریزی کنند، در شرایطی قرار می گیرند که نه از زمان دقیق ثبت نام و نه فرآیند آن آگاهی دارند. رانندگان و شرکت های حمل ونقل نیز برای فعالیت نیازمند ثبت نام در سامانه و دریافت تأییدیه هستند؛ اما اختلال در سامانه، فرآیند ساماندهی ناوگان را مختل کرده است.

خانم رضایی ،۴۲ ساله، مادر دو دانش آموز، ساکن خیابان ۴۵ متری در این باره در گفتگو با خبرنگار ما می گوید:هر سال با شروع تابستان، استرس سرویس بچه ها شروع می شود. امسال که بدتر شده، یکی می گوید در سپند ثبتنام کنید، یکی می گوید فعلاً نکنید. من ماندهام که چه کار کنم. اگر سرویس نباشد، باید هر روز دو مسیر بچه ها را برسانم و سر کار هم دیر کنم. کاش یک تصمیم واحد می گرفتند.

آقای محمدی ۵۸ ساله، راننده سرویس مدارس هم با ۱۵ سال سابقه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ما برای کار کردن باید در سامانه ثبت نام کنیم و تأییدیه بگیریم. اما الان سامانه خوابیده و معلوم نیست چه می شود. سرمایه من همین ماشین است؛ اگر نتوانم کار کنم، باید چکار کنم؟