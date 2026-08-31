فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از دستگیری ۵ نفر از عاملان اصلی و متواری نزاع دسته‌جمعی بیمارستان شهید چمران این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ "مهدی مهدوی‌کیا" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی و درگیری با سلاح سرد و گرم در محدوده بیمارستان شهید چمران بروجرد که موجب ایراد ضرب و جرح، ایجاد رعب و وحشت و نارضایتی کادر درمان و شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیری عاملان درگیری به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در لحظات اولیه درگیری، تعدادی از مخلان نظم و امنیت در صحنه دستگیر شدند، اما تعدادی از عاملان اصلی متواری شدند که اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی آنان آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، مخفیگاه متهمان شناسایی و سحرگاه امروز، مأموران در یک عملیات منسجم و ضربتی، ۵ نفر دیگر از عاملان اصلی درگیری را به‌صورت همزمان و غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و نیروی انتظامی با هرگونه اوباش‌گری، هنجارشکنی و اخلال در آسایش عمومی با اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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