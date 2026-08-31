باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز صدور فرمان تاریخی امام شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) مبنی بر تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص)، آیین تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر، با حضور فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ارزش‌ها، باور‌های دینی، هدایت ولایت و ظرفیت‌های داخلی، در برابر بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا ایستاد و پیروز میدان نبرد شد.

وی با تبریک میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، هفته دولت و روز پدافند هوایی، اظهار کرد: روز پدافند هوایی یادگار امام شهید عزیز ماست و تعالیم عالیه اسلام، فرهنگ شهادت و آنچه از خط سرخ شهادت آموخته‌ایم، رزمندگان پدافند هوایی نیرو‌های مسلح را در مسیر ولایت و با هدف واحد حراست و صیانت از ایران اسلامی گرد هم آورده است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی اخیر، افزود: دشمن با تمام توان وارد میدان شد تا نقشه‌های شوم خود را علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا کند، اما نیرو‌های مسلح مقتدر کشور با هدایت رهبر شجاع و همراهی ملت بزرگ ایران، مقاومت و ایستادگی کم‌نظیری از خود نشان دادند.

سرتیپ الهامی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران با شاخص‌های تعریف‌شده از سوی کارشناسان نظامی دنیا، پیروز قاطع میدان نبرد است و این پیروزی ارزشمند با تکیه بر مؤلفه‌ها و امتیازات قدرت‌آفرین کشور به دست آمده است.

وی «باور به اراده الهی» را نخستین و مهم‌ترین تکیه‌گاه رزمندگان در میدان نبرد عنوان کرد و گفت: ما اراده الهی را که مافوق همه اراده‌هاست، در میدان نبرد بار‌ها دیدیم و لمس کردیم و امروز الهیات جنگ برای ما یکی از اصلی‌ترین تکیه‌گاه‌ها در جنگ اخیر و جنگ‌های احتمالی آینده است و مبنای عمل، اعتقاد، مقاومت و ایستادگی ما خواهد بود.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، فرهنگ عاشورا و خط سرخ شهادت را از دیگر عوامل قدرت‌آفرین دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ مکتب عاشورا، فرهنگی است که در ذهن دشمنان ما نمی‌گنجد و رزمندگان اسلام در سختی‌ها و لحظات دشوار با توسل به ائمه اطهار (ع) و بهره‌گیری از فرهنگ شهادت، مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه دادند.

سرتیپ الهامی درباره نقش ولایت در ایجاد انسجام و وفاق ملی، گفت: حضور و تجمع ملت و نیرو‌های مسلح زیر پرچم ولایت نشان داد که انسجام و وفاق ملی با محوریت ولایت چه آثار و برکاتی در مقابله و مواجهه با دشمن دارد و ملت شریف ایران نشان دادند که تبعیت و اطاعت از ولایت، یک مؤلفه اثرگذار در میدان است.

وی «توان درون‌زا و قدرت صددرصد ایرانی» را یکی دیگر از تکیه‌گاه‌های موفقیت نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد توفیقات به‌دست‌آمده در مقابله با هواپیما‌های سرنشین‌دار و بدون سرنشین و انواع پرتابه‌های فناورانه دشمن، با تکیه بر محصولات صددرصد ایرانی حاصل شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور ادامه داد: باور به اینکه می‌توانیم نیاز‌های خود را در صحنه نبرد بدون وابستگی به کشور‌های خارجی تأمین کنیم، در میدان عمل به اثبات رسید و توان داخلی و تولیدات ملی به یکی از عوامل اقتدارآفرین جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.

سرتیپ الهامی درباره ظرفیت‌های راهبردی و موهبت‌های الهی کشور، اظهار کرد: ظرفیت‌های ارزشمندی همچون تنگه پرافتخار هرمز و دیگر ظرفیت‌های داخلی، در صورت شناخت و بهره‌گیری صحیح، می‌توانند به اقتدار و قدرت ملی تبدیل شوند و در جنگ اخیر نیز یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران بودند.

وی بهره‌گیری از تجربیات تخصصی و حرفه‌ای نیرو‌های مسلح را از دیگر عوامل موفقیت در جنگ اخیر برشمرد و گفت: تجربیات به‌دست‌آمده در حوزه‌های تاکتیک، تولید و تأمین سلاح و تجهیزات، پدافند غیرعامل، زیرساخت‌های ارتباطی، اشراف اطلاعاتی، سایبر و استفاده از علوم نوین، دستاورد‌های ارزشمندی برای نیرو‌های مسلح به همراه داشته است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: بخشی از این تجربیات امروز به سامانه‌ها و تجهیزات کاربردی تبدیل شده و در حال تولید و تکثیر است و بخش دیگری نیز در مراکز مطالعاتی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی در حال تکمیل برای تبدیل شدن به سامانه‌ها و تجهیزات کاربردی است.

سرتیپ الهامی درباره نقش مردم در افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، «تاب‌آوری ملی» را از مؤلفه‌های جدید قدرت ملی عنوان کرد و گفت: حضور منسجم، مقتدرانه، آگاهانه و هوشمندانه مردم شریف ایران اسلامی، نقش اصلی را در ایجاد این مؤلفه قدرت‌آفرین ایفا کرد.

وی ادامه داد: حضور مردم که همچنان با قدرت ادامه دارد و بخشی در خیابان و بخشی در میدان مقاومت در کنار نیرو‌های مسلح اثرگذاری خود را به نمایش گذاشته‌اند، امروز به یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور در پایان تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه رزمندگان ارتش، با قدرت در جبهه حق در برابر جبهه باطل ایستاده‌اند و هر آنچه در توان دارند، از جان، دانش و تجربه، برای دفاع از ایران اسلامی و مقابله با دشمن به میدان خواهند آورد.

سرتیپ الهامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و فرماندهان شهید، از رهبر انقلاب و ملت شریف ایران خواست فرزندان خود در نیرو‌های مسلح، به‌ویژه نیروی پدافند هوایی ارتش را دعا کنند تا رزمندگان این نیرو بتوانند در مسیر دشوار و سنگین مسئولیت خود، وظایفشان را در قبال ایران عزیز و ملت شریف ایران به شایستگی انجام دهند.

منبع: نیروی پدافند هوایی ارتش