مدیرعامل منطقه ویژه پیام از افزایش ظرفیت تولید برق این منطقه از ۱۰ به ۱۰۵ مگاوات طی یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های انرژی، زمینه‌ساز رشد صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در پیام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه پیام و فرودگاه بین‌المللی پیام در حاشیه بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی پیام طی ۳۰ سال گذشته در مجموع از حدود ۲۸ مگاوات ظرفیت دیماند شبکه سراسری کشور استفاده می‌کرد، اما از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۳۰ مگاوات به ظرفیت برق منطقه افزوده شده است.

وی افزود: ظرفیت تولید برق داخل منطقه که در ابتدای این دوره حدود ۱۰ مگاوات بود، طی یک سال و نیم گذشته به ۱۰۵ مگاوات افزایش یافته است. این ظرفیت شامل نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی است و توسعه آن با هدف تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع و سرمایه‌گذاران منطقه دنبال می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این مجموعه گفت: تاکنون ۳۵.۵ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در منطقه وارد مدار شده و این اقدامات به‌صورت عملیاتی و در بستر زیرساخت‌های موجود محقق شده است.

حسنلو با تأکید بر ضرورت توسعه همزمان شبکه برق خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید انرژی باید با توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع همراه باشد تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار صنایع جدید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم شود.

وی در ادامه به روند توسعه اقتصادی منطقه ویژه پیام اشاره کرد و افزود: این مجموعه پس از ۳۰ سال از وضعیت زیان‌ده خارج شده و وارد مسیر رشد و توسعه اقتصادی شده است. این اتفاق در شرایطی رقم خورده که طی سال گذشته و امسال بخش قابل توجهی از صنایع با چالش‌هایی در زمینه تأمین کالا، ارز و عرضه محصولات مواجه بوده‌اند و عبور از این شرایط، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد مزیت‌های رقابتی است.

مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام همچنین از شتاب گرفتن روند واگذاری اراضی و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه خبر داد و گفت: مجموع واگذاری اراضی طی ۳۰ سال گذشته حدود ۲۳۰ هکتار بوده که بیش از ۸۰ هکتار آن در دوره فعلی مدیریتی واگذار شده است.

وی افزود: بر این اساس، حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد کل واگذاری اراضی منطقه ویژه اقتصادی پیام در سه دهه گذشته، در دوره فعلی انجام شده که بیانگر افزایش سرعت جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه است.

حسنلو با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در بخش حمل‌ونقل و تجارت اظهار کرد: کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا از جمله اقداماتی است که می‌تواند مزیت رقابتی منطقه پیام را افزایش دهد و شرایطی فراهم کند تا واردکنندگان، این منطقه را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ورود کالا به کشور انتخاب کنند.

وی افزود: در این راستا، فعال‌سازی ظرفیت‌های فرودگاه پیام و احداث نخستین گمرک تخصصی فاوا، دو پروژه مکمل هستند که می‌توانند به تقویت زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه کمک کنند.

مدیرعامل منطقه ویژه و فرودگاه بین‌المللی پیام ادامه داد: راه‌اندازی گمرک تخصصی فاوا، دسترسی شرکت‌های فعال در این حوزه به مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز را با سرعت بیشتر و هزینه پایین‌تر فراهم می‌کند و در نهایت به تقویت زنجیره فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر خواهد شد.

حسنلو با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار واردات در این حوزه در کشور انجام شده است که این حجم از فعالیت اقتصادی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های فناورانه فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: پروژه‌های جدید منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اولویت درآمدزایی تعریف شده‌اند، اما در کنار این هدف، بهره‌مندی زیست‌بوم اقتصادی، صنعتی و فناوری منطقه از مزایای توسعه زیرساخت‌ها نیز از اهداف اصلی اجرای این پروژه‌هاست.

برچسب ها: صنعت برق ، کاهش مصرف ، فرودگاه پیام
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