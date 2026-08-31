رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ۱۷ هزار و ۶۹۳ دانش‌آموز دارای نیازهای ویژه در شبکه آموزش تلفیقی و فراگیر کشور تحصیل می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، صبح امروز، دوشنبه نهم شهریورماه در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر این‌که آموزش فراگیر یکی از اصلی‌ترین راهبردهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی است، اظهار کرد: آموزش فراگیر بستری برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت، تقویت هویت و افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه است و باید با رویکردی جامع، مشارکتی و بین‌بخشی دنبال شود.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار مدرسه کشور درگیر آموزش دانش‌آموزان در شبکه فراگیر هستند و حدود ۸۰۰ مدرسه استثنایی به‌عنوان مدارس پشتیبان، بر روند ارائه خدمات به این مدارس نظارت و از آن‌ها حمایت می‌کنند.

قاسمی ادامه داد: مدارس پشتیبان موظف‌اند شرایط حضور دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه در مدارس پذیرا، وضعیت مناسب‌سازی فضا، عملکرد معلمان و نحوه ارائه خدمات آموزشی را بررسی کنند.

 افزایش دو برابری ساعات آموزش فراگیر

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به حمایت وزارت آموزش و پرورش از توسعه آموزش فراگیر، گفت: امسال برای نخستین‌بار ساعات ارائه خدمات آموزشی و حمایتی به دانش‌آموزان در مدارس فراگیر از دو ساعت به چهار ساعت افزایش یافته است.

وی این اقدام را گامی مهم برای ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه دانست و افزود: معلمان رابط در این فرایند نقش حلقه اتصال میان دانش‌آموز، مدرسه و خانواده را ایفا می‌کنند.

 اجرای هفت محور برای مناسب‌سازی

قاسمی با اشاره به برنامه‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه مناسب‌سازی، گفت: این اقدامات در هفت محور شامل قوانین، محتوا، معلمان، فضا، مناسب‌سازی منابع آموزشی، ارزیابی عادلانه و همکاری‌های بین‌بخشی دنبال شده است.

وی از اصلاح آیین‌نامه آموزش فراگیر پس از حدود ۱۴ سال خبر داد و اظهار کرد: آیین‌نامه آموزش فراگیر که آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۹۰ انجام شده بود، امسال بازنگری و اصلاح شده و در خردادماه برای بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: رویکرد جدید، عبور از آموزش صرفاً تلفیقی و حرکت به سمت آموزش فراگیر واقعی است تا مناسب‌سازی در بخش‌های مختلف نظام آموزشی نهادینه شود.

 آموزش ۳۰ هزار مدیر و معلم برای آموزش فراگیر

قاسمی توانمندسازی نیروی انسانی را یکی دیگر از محورهای برنامه مناسب‌سازی عنوان کرد و گفت: با همکاری مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، دوره‌های آموزشی برای مدیران و معلمان مدارس فراگیر برگزار شد و در مجموع ۳۰ هزار مدیر و معلم در زمینه نحوه آموزش و تعامل با دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه آموزش دیدند.

وی افزود: هدف از این آموزش‌ها، تغییر رویکرد از آموزش متمرکز بر محتوا به آموزش متمرکز بر نیازهای یادگیرنده و توانمندسازی معلمان برای پاسخگویی مناسب به نیازهای دانش‌آموزان است.

مناسب‌سازی ۱۰۳ عنوان کتاب درسی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به مناسب‌سازی محتوای آموزشی گفت: در حوزه دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی، از مجموع ۱۳۷ عنوان کتاب درسی، ۱۰۳ عنوان مناسب‌سازی شده است.

قاسمی افزود: همچنین ۴۲ عنوان کتاب در قالب منابع صوتی و چندرسانه‌ای مناسب‌سازی شده که شامل چهار عنوان در دوره ابتدایی، ۱۴ عنوان در دوره متوسطه اول و ۲۴ عنوان در دوره متوسطه دوم است.

وی گفت: تبدیل کتاب‌های درسی به خط بریل، تولید کتاب‌های صوتی و استفاده از منابع درشت‌خط از جمله اقداماتی است که با هدف دسترسی برابر دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی و جسمی ـ حرکتی به محتوای آموزشی انجام شده است.

مناسب‌سازی ارزیابی و آزمون‌های دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه

قاسمی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای فراهم‌کردن شرایط ارزیابی عادلانه خبر داد و گفت: برای دانش‌آموزانی که در فرایند آزمون به خدمات ویژه نیاز دارند، منشی‌های آموزش‌دیده و متخصص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سؤالات دروس نهایی پایه یازدهم نیز برای نخستین‌بار در سال گذشته در شش استان به خط بریل ارائه شد و امسال این پوشش به ۱۱ استان افزایش یافته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: در آزمون سراسری نیز با همکاری سازمان ملی سنجش، برای دانش‌آموزان دارای نیاز به خط بریل یا منشی، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و این همکاری در آزمون‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و دانشگاه فرهنگیان نیز دنبال شده است.

 اختصاص معلم رابط به مدارس فراگیر

قاسمی با اشاره به توسعه شبکه مدارس پذیرا و پشتیبان گفت: برای مدارس فراگیر، معلم رابط پیش‌بینی شده است تا ضمن حمایت آموزشی از دانش‌آموز، ارتباط میان مدرسه، خانواده و دانش‌آموز را تقویت کند.

وی همچنین از ایجاد رابط آموزش فراگیر در سطح معاونت‌های ابتدایی استان‌ها و شکل‌گیری شوراهای فراگیر در مناطق آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این ساختار با هدف عملیاتی‌کردن برنامه‌های آموزش فراگیر در سطح استان و منطقه ایجاد شده است.

سه مطالبه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه سه درخواست اصلی این سازمان را از ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور مطرح کرد.

قاسمی نخستین درخواست را تسریع در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اصلاح‌شده آموزش فراگیر عنوان کرد و گفت: تصویب این آیین‌نامه می‌تواند زمینه اجرای کامل‌تر و باکیفیت‌تر سیاست آموزش فراگیر را فراهم کند.

وی دومین درخواست را استمرار حمایت‌های بین‌بخشی دانست و افزود: همکاری سازمان ملی سنجش، سازمان نوسازی مدارس، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، معاونت‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی باید استمرار داشته باشد تا خدمات به دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه به‌صورت یکپارچه ارائه شود.

قاسمی همچنین سومین مطالبه را تأمین اعتبار برای مدارس پذیرا و پشتیبان و توسعه این شبکه عنوان کرد و گفت: حفظ پوشش خدمات و توسعه مدارس پذیرا و پشتیبان نیازمند حمایت اعتباری و استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

 آموزش فراگیر نیازمند حکمرانی مشارکتی و بین‌بخشی است

وی در جمع‌بندی اظهار کرد: تحقق آموزش فراگیر برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، نیازمند سه رویکرد جامع، مشارکتی و بین‌بخشی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: مشارکت خانواده‌ها، توانمندسازی معلمان، حمایت مستمر دولت و تغییر نگرش‌های اجتماعی، پیش‌شرط ارائه خدمات باکیفیت به دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه است.

قاسمی تأکید کرد: هدف نهایی سازمان، حرکت به سمت نظام آموزشی فراگیر، عادلانه و انسانی است؛ نظامی که در آن دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه بتوانند با دسترسی برابر به فضا، محتوای آموزشی، معلم و خدمات حمایتی، از فرصت‌های آموزشی کشور بهره‌مند شوند.

برچسب ها: دانش آموز استثنایی ، خدمات آموزشی
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