فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری ۴ نفر در پی وقوع قتل و درگیری ناشی از اختلافات خانوادگی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی منجر به قتل در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند.

او افزود: در جریان این درگیری، مردی ۶۱ ساله به قتل رسید که در بررسی‌های اولیه، عامل اصلی قتل (یکی از بستگان مقتول) شناسایی و ۴ نفر از افراد دخیل در این درگیری دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: وقوع قتل ، پلیس گیلان
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