باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های انتخاباتی، احتمال پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به ۸۵ درصد رسیده و این حزب می‌تواند حدود ۲۳۱ کرسی را در اختیار بگیرد؛ در مقابل، شانس جمهوری‌خواهان ۱۵ درصد و تعداد کرسی‌های احتمالی آنها حدود ۱۹۸ کرسی برآورد شده است. برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان، ۲۱۸ کرسی لازم است و رقابت بر سر سنا نیز همچنان نزدیک دنبال می‌شود.

جنگ با ایران، افزایش قیمت بنزین، تورم و سیاست‌های تعرفه‌ای از مهم‌ترین عواملی هستند که به نارضایتی از دولت ترامپ دامن زده‌اند. کاهش محبوبیت ترامپ به حدود ۳۳ درصد نیز فشار بر جمهوری‌خواهان را بیشتر کرده و به گزارش بلومبرگ، نگرانی اعضای این حزب از تأثیر تبعات جنگ بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر به بالاترین سطح رسیده است.