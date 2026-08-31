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دموکرات‌ها در مسیر فتح کنگره؛ ترامپ جمهوری‌خواهان را به دردسر انداخت + فیلم

در فاصله بیش از دو ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، پیش‌بینی‌ها از برتری قابل توجه دموکرات‌ها در رقابت برای مجلس نمایندگان حکایت دارد؛ وضعیتی که نگرانی جمهوری‌خواهان از پیامد‌های عملکرد دولت ترامپ را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های انتخاباتی، احتمال پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به ۸۵ درصد رسیده و این حزب می‌تواند حدود ۲۳۱ کرسی را در اختیار بگیرد؛ در مقابل، شانس جمهوری‌خواهان ۱۵ درصد و تعداد کرسی‌های احتمالی آنها حدود ۱۹۸ کرسی برآورد شده است. برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان، ۲۱۸ کرسی لازم است و رقابت بر سر سنا نیز همچنان نزدیک دنبال می‌شود.

جنگ با ایران، افزایش قیمت بنزین، تورم و سیاست‌های تعرفه‌ای از مهم‌ترین عواملی هستند که به نارضایتی از دولت ترامپ دامن زده‌اند. کاهش محبوبیت ترامپ به حدود ۳۳ درصد نیز فشار بر جمهوری‌خواهان را بیشتر کرده و به گزارش بلومبرگ، نگرانی اعضای این حزب از تأثیر تبعات جنگ بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر به بالاترین سطح رسیده است.

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