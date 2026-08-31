باشگاه خبرنگاران جوان - حاج‌قاسم برای خیلی از همرزمانش فرمانده بود، برای بعضی‌ها رفیق و برای عده‌ای برادر؛ اما در میان همه آن نام‌ها، حسین بادپا جای دیگری داشت؛ آن‌قدر نزدیک که حاج‌قاسم او را «دُردانهٔ کرمان» خواند، آن‌قدر عزیز که پس از شهادتش برایش نوشت: «من هر شب دعایت می‌کنم و تو دعایم کن» و آن‌قدر ماندگار که حتی پس از رفتنش، نامش از زبان حاج‌قاسم نیفتاد.

بعضی آدم‌ها را باید از زبان کسانی شناخت که دوستشان داشتند؛ و برای شناخت حسین بادپا، چه کسی نزدیک‌تر از حاج‌قاسم؟ مردی که سال‌ها کنار او جنگید، رفاقتش را تجربه کرد و وقتی بادپا در سوریه ماند، برایش نه یک پیام رسمی، که دل‌نوشته‌ای از جنس دلتنگی یک برادر نوشت. حاج‌قاسم حتی پیش از شهادت بادپا برای زنده ماندن نام و راه او کاری کرده بود که کمتر برای کسی انجام می‌داد؛ سفارش نوشتن کتاب زندگیش را داد و نامش را «دُردانهٔ کرمان» گذاشت؛ کتابی که قرار بود با مقدمه حاج‌قاسم آغاز شود، اما شهادت حاج‌قاسم آن مقدمه را برای همیشه نانوشته گذاشت.