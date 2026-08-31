باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه آمریکایی در تحلیلی با مرور ناتوانی سه رئیسجمهوری آمریکا در پایان دادن به جنگ افغانستان، هشدار داد که دولت ترامپ اکنون همان مسیر را در قبال جنگ متجاوزانه ایران طی میکند و وعدههای او برای آنکه این جنگ «کوتاه و قاطع» باشد جای خود را به سناریوی محاصره و تحریم داده است.
نیویورکتایمز در گزارش تحلیلی خود به قلم «گرگ جاف»، خبرنگار این نشریه که رخدادهای جنگ افغانستان را پوشش داده، با اشاره به پنجمین سالگرد خروج آشفته آمریکا از افغانستان، نوشت که در ضمن ۲ دهه جنگ افغانستان، هیچ چیز برای واشنگتن دشوارتر از اجرای روند خروج از این جنگ نبوده است؛ خروجی که با مرگ ۱۳ نظامی آمریکایی در حمله انتحاری فرودگاه کابل و فرار صدها هزار افغان نگران از بازگشت طالبان به اجرا گذاشته شد.
این رسانه آمریکایی تأکید کرد که حالا آمریکا در قبال جنگ تازهای که علیه ایران به راه انداخته، بار دیگر با همان دوراهی خروج یا ماندن در جنگ روبهرو است.
این روزنامه نوشته است: «امروز، ارتش ایالات متحده درگیر جنگی تازه در ایران است. بار دیگر، چشمانداز پیروزی نظامی تاریک به نظر میرسد. حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نشانههایی از تمایل به خروج از این جنگ بروز داده، اما بلافاصله مسیر خود را عوض کرده و برای ماندن دلیل تراشی کرده است.»
به نوشته نیویورکتایمز، دونالد ترامپ، بهار امسال در ادامه تناقضگوییهای خود در کاخ سفید بیان کرد آمریکا «مجبور نیست» در جنگ با ایران بماند و به نفت یا منابع آن نیازی ندارد، اما بلافاصله دلیلی ادعایی برای ادامه دادن به این تجاوزگری تحت عنوان «کمک به متحدان» را ذکر کرد. این چرخش ترامپ از موضعش به گفته نویسنده گزارش، تکرار رفتار روسای جمهوری پیشین ایالات متحده در قبال جنگ افغانستان است.
گرگ جاف در ادامه این مطلب تصریح میکند: «جنگ طولانی افغانستان پرسشهای دشواری را برای ژنرالها و سیاستگذارانی که به مسیر پیشِ رو در جنگ ایران میاندیشند، مطرح میکند: چرا خروج از افغانستان تا این اندازه دشوار بود؟ و تقلای طولانی برای پذیرش شکست در آنجا چه نکتهای درباره مخمصه دولت ترامپ در ایران آشکار میسازد؟
ایالات متحده تقریباً در تمامی جنگهایی که از زمان ظهورش بهعنوان یک قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم در آنها درگیر بوده، با مشکل خروج روبهرو شده است. اندرو آر. هوئن، تحلیلگر ارشد اندیشکده مطالعات امنیتی رند، با تصدیق اینکه ایالات متحده با نیات امپریالیستی و هژمونی طلبی به جنگافروزی پرداخته، میگوید: «بخش بزرگی از آنچه در چند دهه اخیر درگیرش بودهایم، در واقع پاسداری از امپراتوری آمریکا بوده است.»
نیویورک تایمز با اشاره به اینکه کشته شدن «اسامه بن لادن»، رهبر پیشین القاعده در سال ۲۰۱۱ بهترین فرصت برای خروج از افغانستان بود، به نقل از «کارتر مالکاسیان»، مشاور سابق فرماندهان آمریکایی در افغانستان، نوشت که اگر مقامات واشنگتن آن زمان اطلاعات امروز را داشتند، بسیاری — از جمله خود او — با شدت بیشتری در حمایت از خروج زودهنگام استدلال میکردند.
این گزارش تصریح کرد: «رؤسای جمهوری و پنتاگون به دلیل نگرانی از اعتبار بینالمللی آمریکا، احساس تعهد به متحدان افغان و هراس از بیحرمتی به خون کشتهشدگان، جنگ را ادامه دادند. مالکاسیان در فارن افرز نوشته است که یکی از دلایل اصلی عدم خروج زودهنگام آمریکا این بود که ارتش ایالات متحده میخواست که برای مفهوم پیروزی همچنان بجنگد.»
به نوشته تحلیلگر نیویورک تایمز در نهایت روند جنگ افغانستان در سالهای دهه ۲۰۱۰ به نحوی پیش رفت که رهبران و سیاستمداران واشنگتن را از این بابت به خطر افتادن اعتبار آمریکا در صحنه جهانی و هزینههایی که ممکن بود در انتخابات به دلیل شکست در جنگ بپردازند، نگران کرد.
تا سال ۲۰۱۱، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان رو به کاهش گذاشته بود و طالبان دریافته بود که تنها کافی است بیش از نیروهای آمریکایی و اراده تحلیلرفته آنها و افکار عمومی خسته از هزینه جنگ در ایالات متحده دوام بیاورد.
با دورتر شدن چشمانداز شکست طالبان، رهبران سیاسی آمریکا اهداف خود را تغییر دادند و بر کاهش تلفات، کاستن از هزینههای جنگ و زنده نگهداشتن دولت فاسد و نامحبوب مورد حمایتشان در افغانستان متمرکز شدند.
«رزماری کلانیک»، مدیر برنامه خاورمیانه اندیشکده اولویتهای دفاعی، شرایط فرماندهان آمریکایی در سالهای پایانی جنگ افغانستان را به «پزشکی در بخش مراقبتهای ویژه» تشبیه کرد که میداند بیمار از دنیا رفتنی است، اما فقط امیدوار است مرگ پس از پایان شیفت او رخ دهد.
به گزارش نیویورکتایمز، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا که خود به عنوان افسر گارد ملی در عراق و افغانستان خدمت کرده، اوایل سال جاری میلادی ادعا کرده بود که جنگ تجاوزکارانه واشنگتن علیه ایران «متمرکز، مرگبار، سریع و قاطع» خواهد بود و «تکرار جنگ عراق و یک جنگ بیپایان نیست.» او همچنین روسای جمهوری پیشین آمریکا از جمله جرج دبلیو. بوش، باراک اوباما و جو بایدن را متهم کرده بود به اینکه اعتبار کشورش را به باد دادهاند.
اما پس از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران به تلافی حملات آمریکا، ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سنای این کشور اذعان کرد که حملات هوایی محدودیت دارد و بمبها و موشکهای آمریکایی برای شکست ایران یا حتی بازگشایی این آبراه حیاتی به روی ترافیک تجاری کافی نیست. نیویورکتایمز نوشت که دولت ترامپ اکنون روی اعمال محاصره دریایی و تشدید تحریمها علیه ایران شرط بسته « برای آنکه آنچه را حملات هوایی پیشین نتوانستند محقق کنند، انجام دهد.»
هگست اخیرا در پاسخ به این پرسش که نیروی دریایی آمریکا که حالا به دلیل ماموریتهای استقرار طولانی تحت فشار است، تا چه زمانی میتواند محاصره را علیه ایران حفظ کند، مدعی شد: «ما میتوانیم هر زمان که لازم باشد — بهطور نامحدود — آن را حفظ کنیم.»
این رسانه آمریکایی با اشاره به شباهت شرایط جنگهای متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران و افغانستان نوشت نظرسنجیها نشان میدهد افکار عمومی آمریکا مخالف ادامه جنگ ایران هستند.
نیویورکتایمز در پایان به مراسم گرامیداشت سالگرد خروج از افغانستان در پنتاگون اشاره کرد که در آن هگست به سه تفنگدار زخمیِ حمله فرودگاه کابل مدال شجاعت اهدا کرد و آنها را «پیشقراولان نیرویی شکستناپذیر» خواند؛ مراسمی که به نوشته این روزنامه، شکست افغانستان را به روایتی از پیروزی نیروهای آمریکایی بازتعریف کرد، در حالی که هیچکس از واقعیت شکست این کشور در این جنگ سخنی نگفت.
منبع: ایسنا