۳۳ طرح عمرانی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۳۳ طرح عمرانی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی طی مراسمی روز دوشنبه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه بهره برداری از این طرح‌ها گفت: بهره برداری از طرح‌های مزبور با هدف توسعه زیرساخت‌های سلامت، افزایش ظرفیت ارائه خدمات و تقویت دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی انجام شده است.

دکتر محمود شبستری بیان کرد: این طرح‌ها در مجموع بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری عمرانی و تجهیزاتی را به خود اختصاص داده‌اند و طیف متنوعی از طرح‌های درمانی، بهداشتی، اورژانس، آموزشی و رفاهی را در برمی‌گیرند.

به گفته وی، این طرح‌های بهداشتی و درمانی در مشهد و شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی، با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات و تامین عدالت امکانات سلامت به مردم اجرا شده‌اند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی گلبهار با زیربنای ۱۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع را یکی از مهم‌ترین طرح‌های این مجموعه عنوان کرد و بیان کرد: این پروژه با ایجاد ظرفیت جدید بستری، نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز‌های درمانی جمعیت منطقه و توسعه خدمات تخصصی و بیمارستانی خواهد داشت.
وی افزود: توسعه بیمارستان لقمان حکیم سرخس با ۴۸ تخت، بازسازی بخش زنان بیمارستان خواف، راه‌اندازی اورژانس ۱۱۵ سنگر سرخس و احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت در مناطق مختلفی از جمله سرخس، خواف، قوچان و خلیل‌آباد، بخشی از برنامه توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت در استان است.
وی با اشاره به سایر طرح‌های درمانی مشهد خاطرنشان کرد: تکمیل فاز نخست پروژه توسعه بیمارستان ابن‌سینا، فاز دوم مگا آی‌سی‌یو بیمارستان قائم (عج)، کلینیک پوست، بهره‌برداری از بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان دکتر شیخ، بازسازی بخش آی‌سی‌یو، راه‌اندازی رادیولوژی مداخله‌ای و ارتقای زیرساخت‌های بیمارستان دکتر شیخ و همچنین توسعه خدمات بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد از جمله بخش زنان و زایمان، برونکوسکوپی و سی‌تی‌اسکن اورژانس از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری است.
شبستری با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حوزه بهداشت گفت: احداث و بهره‌برداری از مراکز سلامت شهری بازه شیخ، کارگران و حمیدرضا فعال ملکی، ستاد مرکز بهداشت کاشمر و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تپه‌سلام و همچنین چندین خانه بهداشت در مناطق روستایی، نقش مهمی در تقویت شبکه بهداشت و ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های اولیه سلامت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری همزمان از این مجموعه پروژه‌ها، تصویری روشن از استمرار روند توسعه زیرساخت‌های سلامت در خراسان رضوی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت‌های ملی، مشارکت خیران سلامت و مولدسازی می‌توان منابع موجود را به سرمایه‌های ماندگار برای سلامت مردم تبدیل کرد.

برچسب ها: افتتاح طرح ، حوزه سلامت
خبرهای مرتبط
افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۲ پروژه در حوزه سلامت کردستان
مشکلات حوزه سلامت از تبعیض و بی‌عدالتی ریشه می‌گیرد
واکسیناسیون بیش از ۷۳ درصد از جمعیت سالمند شهرستان قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشفیات مواد مخدر در مرز دوغارون ۵۰ درصد افزایش یافت
دسترسی عادلانه مناطق کم‌برخوردار هدف مهم در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار ـ نیشابور ۴۶ مصدوم بر جا گذاشت
مسائل اجتماعی در حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد
بهره برداری از ۳۳ طرح حوزه سلامت با حضور وزیر بهداشت در خراسان رضوی
آخرین اخبار
بهره برداری از ۳۳ طرح حوزه سلامت با حضور وزیر بهداشت در خراسان رضوی
مسائل اجتماعی در حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد
واژگونی اتوبوس در محور سبزوار ـ نیشابور ۴۶ مصدوم بر جا گذاشت
دسترسی عادلانه مناطق کم‌برخوردار هدف مهم در طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است
کشفیات مواد مخدر در مرز دوغارون ۵۰ درصد افزایش یافت