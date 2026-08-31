۳۳ طرح عمرانی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۳۳ طرح عمرانی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی طی مراسمی روز دوشنبه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه بهره برداری از این طرحها گفت: بهره برداری از طرحهای مزبور با هدف توسعه زیرساختهای سلامت، افزایش ظرفیت ارائه خدمات و تقویت دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی انجام شده است.
دکتر محمود شبستری بیان کرد: این طرحها در مجموع بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری عمرانی و تجهیزاتی را به خود اختصاص دادهاند و طیف متنوعی از طرحهای درمانی، بهداشتی، اورژانس، آموزشی و رفاهی را در برمیگیرند.
به گفته وی، این طرحهای بهداشتی و درمانی در مشهد و شهرستانهای مختلف خراسان رضوی، با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات و تامین عدالت امکانات سلامت به مردم اجرا شدهاند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی گلبهار با زیربنای ۱۰ هزار و ۶۰۰ مترمربع را یکی از مهمترین طرحهای این مجموعه عنوان کرد و بیان کرد: این پروژه با ایجاد ظرفیت جدید بستری، نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی جمعیت منطقه و توسعه خدمات تخصصی و بیمارستانی خواهد داشت.
وی افزود: توسعه بیمارستان لقمان حکیم سرخس با ۴۸ تخت، بازسازی بخش زنان بیمارستان خواف، راهاندازی اورژانس ۱۱۵ سنگر سرخس و احداث و تکمیل خانههای بهداشت در مناطق مختلفی از جمله سرخس، خواف، قوچان و خلیلآباد، بخشی از برنامه توسعه متوازن زیرساختهای سلامت در استان است.
وی با اشاره به سایر طرحهای درمانی مشهد خاطرنشان کرد: تکمیل فاز نخست پروژه توسعه بیمارستان ابنسینا، فاز دوم مگا آیسییو بیمارستان قائم (عج)، کلینیک پوست، بهرهبرداری از بخش سیتیاسکن بیمارستان دکتر شیخ، بازسازی بخش آیسییو، راهاندازی رادیولوژی مداخلهای و ارتقای زیرساختهای بیمارستان دکتر شیخ و همچنین توسعه خدمات بیمارستان شهید هاشمینژاد از جمله بخش زنان و زایمان، برونکوسکوپی و سیتیاسکن اورژانس از دیگر طرحهای آماده بهرهبرداری است.
شبستری با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای حوزه بهداشت گفت: احداث و بهرهبرداری از مراکز سلامت شهری بازه شیخ، کارگران و حمیدرضا فعال ملکی، ستاد مرکز بهداشت کاشمر و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تپهسلام و همچنین چندین خانه بهداشت در مناطق روستایی، نقش مهمی در تقویت شبکه بهداشت و ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبتهای اولیه سلامت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری همزمان از این مجموعه پروژهها، تصویری روشن از استمرار روند توسعه زیرساختهای سلامت در خراسان رضوی ارائه میدهد و نشان میدهد با استفاده از ظرفیتهای ملی، مشارکت خیران سلامت و مولدسازی میتوان منابع موجود را به سرمایههای ماندگار برای سلامت مردم تبدیل کرد.