باشگاه خبرنگاران جوان - مشاور فرمانده کل سپاه در گفتوگو با المیادین گفت: بیش از ۹۰ درصد موشکها هنوز در دسترس هستند و موشکهایی که دیگر در دسترس نیستند، موشکهایی هستند که ما پرتاب کردهایم و موشکهای دیگر جای آنها را گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه ما فقط یک نقطه ضعف داشتیم و آن این بود که برخی از کارخانهها و سایتهای تولیدی در مکانهای شناخته شده و روی زمین قرار داشتند افزود: در ایران وحدت وجود دارد و رابطۀ سپاه و دولت در بهترین حالت قرار دارد و بسیار قوی است.
سردار نقدی با بیان اینکه جنگ نامتقارن به معنای جنگ در والاستریت و منهتن است ادامه داد: آنچه تاکنون انجام دادهایم، یک جنگ سنتی بوده است و هنوز وارد یک جنگ نامتقارن نشدهایم؛ جنگ نامتقارن به معنای جنگ در والاستریت، منهتن و در هر مکان و در هر زمان است. بیشتر فرماندهان فعلی، امروز به تفکر هجومی گرایش دارند و آن را ترجیح میدهند.
او با اشاره به اینکه ترامپ تصمیماتش را بر اساس منافع شخصی شرکتها و مؤسساتش میگیرد گفت: ترامپ سرعت جنگ را به گونهای تنظیم میکند که در بازار سهام سود کند یا به اطرافیان خود اجازه دهد از نفت منافعی کسب کنند.اگر آمریکاییها بخواهند تصمیم عاقلانهای بگیرند که منافعشان حفظ شود، جنگ دیگری را علیه ما آغاز نخواهند کرد.