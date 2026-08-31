باشگاه خبرنگاران جوان- عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روز دوشنبه در آیین افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در استان کرمانشاه، با تأکید بر اینکه «برق زیرساختِ زیرساخت‌هاست»، گفت: اگر برق و آب نباشد، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و اشتغال، صنعت و تولید نیز نمی‌توانند به مسیر خود ادامه دهند.

وی افزود: ظرفیت نیروگاهی کشور از حدود هفت هزار مگاوات در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از ۱۰۲ هزار مگاوات رسیده و با طرح‌هایی که در دست اجراست، این ظرفیت در آینده افزایش بیشتری خواهد داشت.

وزیر نیرو با اشاره به روند تولید و مصرف برق در کشور گفت: در سال‌های گذشته همزمان با افزایش تولید برق، مصرف نیز افزایش پیدا کرد و در مقطعی هر میزان برق تولید می‌شد، به مصرف می‌رسید؛ بنابراین امروز علاوه بر توسعه تولید، باید موضوع مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

علی‌آبادی با بیان اینکه در سال گذشته حدود سه درصد و امسال نیز حدود سه درصد کاهش مصرف برق ثبت شده است، گفت: این کاهش مصرف در شرایطی اتفاق افتاده که کشور با گرمای شدید مواجه بوده و این موضوع نشان‌دهنده همراهی مردم در مدیریت مصرف است.

وی ادامه داد: در صورتی که قرار بود مصرف برق بر اساس روند‌های گذشته افزایش پیدا کند، امروز باید در پیک مصرف با رقمی حدود ۸۸ تا ۹۰ هزار مگاوات مواجه می‌شدیم، اما با اقداماتی که انجام شد، پیک مصرف امسال در محدوده ۷۵ هزار مگاوات قرار گرفت.

وزیر نیرو افزود: بخش دیگری از تقاضای برق مربوط به صنایع و به‌ویژه پتروشیمی‌هاست که بخشی از ظرفیت آنها در جریان جنگ آسیب دید و اکنون وزارت نیرو در حال تأمین برق مورد نیاز آنهااست.

علی‌آبادی با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، به کاهش حدود ۲ هزار مگاواتی بار شبکه پس از درخواست از مردم مناطق جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که گرمای جنوب طاقت‌فرسا بود، مردم با خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و کاهش مصرف، به پایداری شبکه و تأمین برق مناطق جنوبی کمک کردند.

وی این اقدام را نمونه‌ای از همدلی ملی دانست و افزود: ما یک دولت و یک ملت هستیم و وقتی در یک نقطه کشور مشکلی ایجاد می‌شود، مردم سایر مناطق می‌توانند با مدیریت مصرف به کمک آن منطقه بیایند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف گفت: برق مانند هواست؛ تا زمانی که وجود دارد شاید اهمیت آن را احساس نکنیم، اما زمانی که نباشد، اهمیت آن برای همه روشن می‌شود؛ بنابراین باید ارزش واقعی انرژی را بدانیم و در مصرف آن صرفه‌جویی کنیم.

علی‌آبادی تأکید کرد: در شرایط کنونی اولویت وزارت نیرو تأمین برق امنیت غذایی، صنایع و تولید و سپس سایر مصارف است و دولت تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیاز‌های بخش تولید و مردم را تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸ هزار و ۷۶۰ ساعت در سال وجود دارد، گفت: در بخش محدودی از ساعات سال با کسری برق مواجه هستیم و برای مدیریت این شرایط، سازوکار‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو در ادامه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود یک هزار و ۲۵۰ مگاوات بود و این ظرفیت در مدت فعالیت دولت با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است.

علی‌آبادی افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور اکنون به حدود ۶ هزار مگاوات رسیده و هدف‌گذاری شده است که این ظرفیت تا پایان سال به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسد.

وی اضافه کرد: روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با شتاب ادامه دارد و برنامه‌ریزی شده است که تا پایان تابستان ظرفیت قابل توجهی از این پروژه‌ها وارد مدار شود.

وزیر نیرو با اشاره به توسعه سایر انواع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: کشور علاوه بر انرژی خورشیدی از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه باد و انرژی زمین‌گرمایی برخوردار است و استفاده از این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار دارد.

علی‌آبادی گفت: نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور نیز با ظرفیت ۵.۴ مگاوات در مشکین‌شهر به بهره‌برداری رسیده و توسعه این نوع انرژی می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تأمین برق کشور ایجاد کند.

وی همچنین بر توسعه نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور تأکید کرد و گفت: راهبرد کشور، پراکنده‌سازی ظرفیت تولید برق در سراسر سرزمین است تا در صورت وقوع حوادث، آسیب کمتری به شبکه وارد شود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ایران همزمان از ظرفیت انرژی خورشیدی، بادی، فسیلی، برق‌آبی و زمین‌گرمایی برخوردار است، افزود: تنوع منابع انرژی یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای افزایش امنیت انرژی است و باید از همه این ظرفیت‌ها به شکل مناسب استفاده کنیم.

دالاهو با راندمان ۵۸.۵ درصد، یکی از نیروگاه‌های شاخص کلاس F کشور است

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو اظهار کرد: این نیروگاه از ۲ واحد گازی کلاس F با ظرفیت حدود ۳۱۰ مگاوات برای هر واحد و یک واحد بخار با ظرفیت ۲۹۰ مگاوات تشکیل شده و ظرفیت مجموع آن حدود ۹۱۲ مگاوات است.

علی‌آبادی با بیان اینکه واحد‌های گازی نیروگاه پیش از این وارد مدار شده بودند، گفت: امروز با بهره‌برداری از واحد بخار، سیکل ترکیبی نیروگاه تکمیل می‌شود و ظرفیت تولید برق مجموعه به حدود ۹۰۰ مگاوات می‌رسد.

وی افزود: در نیروگاه سیکل ساده، بخشی از انرژی موجود در گاز‌های خروجی پس از احتراق از دست می‌رود، اما در نیروگاه سیکل ترکیبی، حرارت خروجی واحد‌های گازی به وسیله بویلر‌های بازیافت حرارت برای تولید بخار مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخار تولیدشده توربین بخار را به حرکت درمی‌آورد.

وزیر نیرو ادامه داد: با اجرای این فرآیند، بدون مصرف سوخت اضافی، برق بیشتری تولید می‌شود و راندمان نیروگاه دالاهو به ۵۸.۵ درصد افزایش می‌یابد؛ رقمی که آن را در زمره نیروگاه‌های با راندمان بالای کشور قرار می‌دهد.

علی‌آبادی با بیان اینکه افزایش راندمان نیروگاه‌ها یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو است، گفت: توسعه واحد‌های بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی این امکان را فراهم می‌کند که بدون ایجاد فشار جدید بر منابع سوخت کشور، از ظرفیت موجود برای تولید برق بیشتر استفاده شود.

بر اساس اطلاعات فنی این پروژه، بهره‌برداری از واحد بخار دالاهو سالانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز یا معادل آن حدود ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. برای احداث این واحد نیز حدود ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده است.

وزیر نیرو با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای پروژه گفت: نیروگاه دالاهو از جمله نیروگاه‌های شاخص کلاس F کشور است و اجرای آن با استفاده از توان مهندسان، پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

علی‌آبادی با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه صنعت برق اظهار کرد: اصلاح اقتصاد برق و جذاب کردن فضای کسب‌وکار موجب شده تعداد سرمایه‌گذارانی که برای ورود به صنعت برق اعلام آمادگی کرده‌اند افزایش یابد و اجرای طرح‌هایی مانند نیروگاه دالاهو نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی امکان‌پذیر شده است.

وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: از همه کارگران، مهندسان، پیمانکاران و شرکت‌هایی که در اجرای این پروژه نقش داشتند تشکر می‌کنم و بهره‌برداری از این نیروگاه را به مردم ایران تبریک می‌گویم.

وضعیت برق کرمانشاه؛ ظرفیت تولید بیش از ۲۳۰۰ مگاوات شد

وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت برق استان کرمانشاه پرداخت و گفت: با بهره‌برداری از واحد بخار نیروگاه دالاهو، ظرفیت اسمی تولید برق استان کرمانشاه از ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات فراتر می‌رود، در حالی که مصرف استان در حدود یک هزار و ۳۰ مگاوات است.

علی‌آبادی افزود: بر این اساس کرمانشاه از ظرفیت قابل توجهی برای تولید و صادرات برق برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های برق می‌تواند زمینه را برای گسترش صنعت و اشتغال در استان فراهم کند.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره تأمین برق استان گفت: در ایام اربعین و در حال حاضر در مرز‌های مربوط به تردد زائران، مشکل تأمین برق نداشته‌ایم و اگر در برخی نقاط منطقه مشکلی وجود داشته، ناشی از کمبود برق نبوده است.

وزیر نیرو همچنین درباره تأمین آب کشاورزی منطقه گفت: آب مورد نیاز طرح‌های مربوط به کشاورزی منطقه نیز در چارچوب برنامه‌های وزارت نیرو تأمین شده است.

علی‌آبادی با اشاره به ضرورت تأمین برق صنایع کرمانشاه اظهار کرد: با توسعه ظرفیت تولید برق و ورود سرمایه‌گذاران جدید، تلاش می‌کنیم برق مورد نیاز صنایع استان نیز تأمین شود تا محدودیت انرژی مانعی برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در کرمانشاه نباشد.

وی تأکید کرد: دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی، زمین، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و ظرفیت شبکه را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا تولید برق افزایش یافته و نیاز بخش صنعت و مردم تأمین شود.

وزیر نیرو در پایان گفت: امروز توان تولید برق کشور به ظرفیت مناسبی رسیده است و اگر مردم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم از ظرفیت موجود بهتر استفاده کنیم؛ بنابراین تداوم همراهی مردم در مدیریت مصرف در کنار توسعه نیروگاه‌ها، مسیر اصلی عبور از ناترازی و تأمین پایدار برق کشور خواهد بود.

افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در نخستین برنامه سفر خود با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو، واحد بخار این نیروگاه را به بهره‌برداری رساند.

با افتتاح این واحد، ۲۹۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بدون نیاز به مصرف سوخت اضافی به شبکه سراسری برق کشور افزوده شد؛ ظرفیتی که با استفاده از حرارت گاز‌های خروجی واحد‌های گازی نیروگاه تولید می‌شود و از این طریق بهره‌وری نیروگاه به شکل محسوسی افزایش می‌یابد.

نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در استان کرمانشاه از نوع کلاس F است و در مجموع با ظرفیت حدود ۹۱۰ مگاوات شامل ۲ واحد گازی هر یک به ظرفیت ۳۱۰ مگاوات و یک واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی طراحی شده است. ۲ واحد گازی این نیروگاه پیش از این وارد مدار شده بودند و امروز با افتتاح واحد بخار، چرخه کامل نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو تکمیل شد.

عباس علی‌آبادی ظهر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ و همزمان با هفته دولت، در سفری ۲ روزه و با استقبال منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه وارد استان شد. وزیر نیرو پس از ورود به کرمانشاه، در نخستین برنامه خود با حضور در یادمان شهدای گمنام استانداری به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد و سپس برای افتتاح واحد بخار نیروگاه دالاهو راهی اسلام‌آبادغرب شد.

برنامه‌های روز نخست سفر وزیر نیرو علاوه بر افتتاح واحد بخار نیروگاه دالاهو، شامل بازگشایی مرز تیله‌کوه در شهرستان سرپل‌ذهاب، بررسی و بازدید از طرح سد هواسان و افتتاح طرح آبرسانی به ۶۰ روستا و دیگر پروژه‌های آبرسانی شهرستان سرپل‌ذهاب است.

برنامه‌های روز دوم سفر، سه‌شنبه نیز شامل افتتاح پست برق شهرک صنعتی کرمانشاه، آبگیری سد کبوترلانه (آناهیتا) در شهرستان کنگاور و حضور وزیر نیرو در شورای اداری استان خواهد بود.