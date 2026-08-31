فوق ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین از بازی های ملی خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- لیونل مسی در صفحه شخصی‌اش خبر از خداحافظی‌اش از تیم ملی آرژانتین را اعلام کرد و نوشت: پس از گذشت مدتی از فینال و فکر کردن زیاد به این موضوع، می‌خواهم به همه اعلام کنم که از تیم ملی آرژانتین خداحافظی می‌کنم…

تصمیمی بود که قلبم را به درد آورد و هنوز هم دردش را احساس می‌کنم، اما می‌دانم که زمانش فرا رسیده است. قسم می‌خورم که همیشه همه توانم را گذاشتم؛ نه فقط در سال‌های اخیر که همه‌چیز را بردیم، بلکه قبل از آن هم همیشه برای این پیراهن جنگیدم و تمام وجودم را گذاشتم تا شادی را به شما هدیه کنم و باعث شوم از آرژانتینی بودن‌تان از طریق فوتبال احساس غرور کنید.

زمان زیادی باقی نمانده و کم‌کم بعضی از فصل‌های زندگی به پایان می‌رسند و این یکی از فصل‌هایی است که پایانش خیلی برایم دردناک است. من عاشق حضور در تیم ملی هستم، همیشه عاشقش بوده‌ام و تا ابد خواهم بود. تمام توانم را گذاشتم و دیگر چیزی برای ارائه ندارم. ضمن اینکه بازیکنان جوان و بزرگی پشت سر من هستند که شایسته حضور در تیم ملی‌اند.

از تمام محبت و حمایتی که طی این ۲۰ سال به من داشتید، ممنونم. خیلی دلم برای شنیدن صدای شما از داخل زمین تنگ خواهد شد. حالا خودم یکی از شما خواهم بود؛ از بیرون تیم همیشه تشویق و حمایت‌تان می‌کنم؛ چه در روزهای خوب و چه در روزهای بد، حتی بیشتر.

از خانواده‌ام ممنونم که همیشه کنارم بودند و در این سفر فوق‌العاده اما دشوار همراهم شدند.