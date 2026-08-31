باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل ثبت احوال گیلان اعلام کرد: تعداد ولادت ثبت شده در این استان طی ۵ ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۳ درصد کاهش داشته است.

در این مدت ۶ هزار و ۲۶۲ نوزاد در گیلان چشم به جهان گشودند که از این تعداد ۳ هزار و ۲۷۵ نفر پسر و ۲ هزار و ۹۸۷ نفر دختر بودند. به عبارتی؛ در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر در این استان حدود ۱۱۰ ولادت پسر به ثبت رسیده است.

از کل ولادت‌های ثبت شده در گیلان طی ۵ ماهه امسال، ۱۵۳ واقعه مربوط به ولادت‌های دوقلویی و یک مورد هم سه قلوزایی بوده است. همچنین میانگین سن مادران در ولادت‌های ثبت شده در این استان ۳۱.۵۳ سال اعلام شده است.

بر اساس آمار ولادت ثبت شده از ابتدای امسال تا پایان ماه مرداد، ۵ هزار و ۲۱۵ واقعه تولد در شهر‌های گیلان و یک هزار و ۴۷ مورد نیز مربوط به روستا‌های استان بوده است. بیشترین افزایش ولادت ثبت شده با ۲۴.۲ درصد در شهرستان ماسال و بیشترین کاهش ولادت در این مدت نیز با ۲۱.۳ درصد از شهرستان فومن گزارش شده است.

افزایش وفات در گیلان طی ۵ ماهه ۱۴۰۵

آمار واقعه مرگ در استان گیلان در ۵ ماهه امسال، ۸ هزار و ۲۰۶ مورد به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار؛ در مقابل هر ۱۰۰ واقعه وفات ثبت شده بانوان، حدود ۱۲۵ واقعه وفات مردان در این استان به ثبت رسیده است.

میانگین سن فوت شدگان در گیلان ۷۱.۱۱ سال اعلام شده، در حالی که میانگین سن فوت شوندگان کشور در این مدت ۶۶.۷۲ سال بوده است.

تعداد وفات شهری ثبت شده در این مدت؛ ۵ هزار و ۸۴۲ رویداد و تعداد وفات روستاییان گیلانی ۲ هزار و ۳۶۴ مورد بوده است. بیشترین افزایش وفات در شهرستان ماسال با ۲۱.۱ درصد و بیشترین کاهش وفات هم با ۱۸.۷ درصد در شهرستان خمام اعلام شده است.