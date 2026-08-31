باشگاه خبرنگاران جوان - حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی در یاداشتی نوشت:
جمهوری اسلامی ایران در حال تبدیل شدن به پدیده بی همتای حکمرانی دهه سوم قرن بیست و یکم است. پدیدهای که که تصویر قدرتمند ۸۱ ساله رژیم آمریکا در عرصههای سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری را به چالش کشیده است.
حکایت نگاه ناظران سیاسی به مولفههای قدرت ایران بیشتر شبیه داستان مولانا برای توصیف مردم از فیل در تاریکی است. هر کسی بر اساس انکه دستش گوش، پا، خرطوم، بدن و ... فیل را لمس کرده باشد تصویری متفاوت ارائه میدهد.
تصویر ایران که یک تنه بیش از ۱۵ ماه در جنگی نابرابر مقابل دو قدرت اتمی گیتی ایستاده و حتی کمک ناتو و هم پیمانان عرب و غیر عرب هم نتوانسته ان را به تسلیم وا دارد برای دنیا یک راز سر به مهر است.
تسلیم ناپذیری ایران در برابر گفتار و کردار امریکا دیگر فقط در میان حامیان ایران شنیده نمیشود بلکه سیاستمداران، تحلیگران و حتی مقامهای غربی هم بدون لکنت زبان در اندیشکده ها، رسانهها و همایشها در مورد ان سخن میگویند. اینان انگشت به دهان گرفتهاند که ارتشی با بودجه سالانه یک تریلیون دلاری چگونه توان به زانو در اوردن نیروی مسلحی با بودجه کمتر از یک صدم خود را ندارد؟
۱_نبرد نامتقارن و استفاده از جنگ افزارهای ارزان قیمت در برابر تجهیزات افسانهای میلیارد دلاری را از عوامل موثر در معادله جنگ امریکا و ایران میدانند. غلبه پهپاد شاهد، موشکها و سامانههای بومی بر سامانههای پدافندی تاد و پاتریوت، موشک کروز و بالستیک و جنگندههای f۱۸ تا f۳۵ در ان زمره است.
۲_تصمیم گیر بودن مقامهای ارشد نظامی و امنیتی ایران که تجربه دوران دفاع مقدس ۸ ساله را در کارنامه دارند از دیگر مولفههای موثر در این حوزه قلمداد شده است.
سرلشکران محسن رضایی، احمد وحیدی، علی عبداللهی، امیر حاتمی و البته دیگرانی که از شمارش خارجند همه جنگ بلدند. راهبردی میاندیشند، تاکتیکی عمل میکنند، تکلیف محور و امیدوار به تحقق وعده الهی هستند.
۳_ استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی که تنگه هرمز از اهرمهای ناشناخته ان بوده هم در این موضوع موثر است. ایران با بهره گیری از ظرفیت بالقوه تنگه هرمز، در میان ناباوری شرق و غرب، شریان حیات اقتصاد انرژی امریکای متجاوز و متحدان ان را در اختیار گرفته است.
۵_فرماندهی هوشمندانه، حکیمانه و قدرتمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقام فرماندهی معظم کل قوا هم از مولفههای موثر در این معادله است. حضرت ایت الله سید مجتبی خامنهای نه فقط تجربه دفاع مقدس در خط مقدم نبرد را دارد که سالیان دراز به عنوان مشاور امین امام شهید از جمله در حوزههای نظامی و امنیتی هم فعالیت داشتهاند.
۵_ بعثت مردم در خیابان که نقشه شوم دشمن برای ایجاد فتنه و راه اندازی کودتایی شبیه ۱۸ دی ماه پارسال را نقش بر اب کرد از دیگر مولفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران است. مردمی که افزون بر ۱۸۰ شب با برافراشتن پرچمهای ایران و بیرق خونخواهی یالثارات الحسین (ع) شگفتی دوستان و خشم دشمنان را برانگیختند.
۶_ وحدت و انسجام قوای سه گانه و نهادها در مقاومت، همدلی و خدمت رسانی در دوران جنگهای تحمیلی دوم و سوم و نبرد هرمز هم از مولفههای اساسی در ایجاد امید به اینده و کاهش نارساییهای ناشی از تجاوز دشمن امریکایی – صهیونی بوده است.
دهها مولفه دیگر نیز میتوان به این فهرست اضافه کرد، اما انچه از چشم کارشناسان مادیگرای غرب پنهان مانده مردم باوری، ولایتمداری و خداباوری است که در میان مردم، مسئولان و رهبری نظام نهادینه شده است.
نادیده گرفتن این مشی و منش همان خطای محاسباتی است که قرارگاه غربی و عبری به سبب دچار شدن به ان در نیم قرن گذشته، هیچگاه نتوانستهاند تصویر دقیقی از قابلیتهای جمهوری اسلامی ایران ترسیم کنند
منبع: رسانه ملی