باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - علی‌اصغر طهماسبی در گفت‌و‌گو با برنامه زنده «شبکه گلستان» با تشریح اقدامات حوزه آب استان اظهار داشت: تکمیل عملیات باقی‌مانده سد نرماب با جدیت در حال پیگیری است. در همین راستا با حضور وزیر نیرو، آغاز عملیات زهکشی ۱۰ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست شهرستان‌های مینودشت، گنبدکاووس و کلاله انجام شد که تلاش می‌شود مسائل داخل کاسه سد نیز از طریق مولدسازی برطرف شود.

وی با اشاره به بحران سیل فروردین‌ماه و ورود روان‌آب بی‌سابقه با دبی ۲۶۸ مترمکعب بر ثانیه تصریح کرد: با مدیریت شجاعانه و به‌موقع، از وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر از سیل سال ۱۳۹۸ و زیر آب رفتن شهر‌های استان جلوگیری شد که این امر آزمون موفقی برای مدیران استان بود.

استاندار گلستان با اشاره به افتتاح ۵۹ پروژه آبفا با اعتبار ۵۶۷ میلیارد تومان گفت: در راستای حل ناترازی آب، اقداماتی نظیر حفر ۱۸ حلقه چاه شرب، احداث ۶ باب مخزن ذخیره با ظرفیت ۷۴۰۰ مترمکعب، اجرای ۷۰ کیلومتر خط انتقال و بهسازی ۳ دهنه چشمه انجام شد که در پی آن، ۳۱۹ هزار نفر در ۱۷ شهر و ۳۵ روستا از نعمت آب پایدار بهره‌مند شدند. همچنین آبرسانی سیار به مناطق تنش‌دار شمال استان، دامداران منطقه و عشایر مهمان با جدیت مدیریت می‌شود.

تحقق دستور رئیس‌جمهور برای کاهش قطعی برق صنایع در گلستان

استاندار گلستان با تأکید بر اهتمام دولت در رفع ناترازی‌های انرژی، از سرمایه‌گذاری ۲۱۸۳ میلیارد تومانی در شبکه توزیع برق استان خبر داد و اعلام کرد: با تدابیر ویژه، خاموشی‌ صنایع در استان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

علی‌اصغر طهماسبی گفت: در راستای تحقق دستور رئیس‌جمهور و با هدف صیانت از تولید، بیش از ۲۱۸۳ میلیارد تومان اعتبار در حوزه توزیع برق استان تخصیص و اجرایی شده است.

استاندار گلستان افزود: علیرغم محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگ اقتصادی، با مدیریت جهادی و اجرای پروژه‌های زیرساختی، شاهد کاهش قابل‌توجه خاموشی‌های بخش صنعت نسبت به سال گذشته هستیم. وی تصریح کرد: تداوم پایداری شبکه برق برای حمایت از واحدهای تولیدی، اولویت اصلی مدیریت اجرایی استان است و این روند با جدیت دنبال می‌شود.