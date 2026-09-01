مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از آبرسانی به ۲۳۰ روستای استان از سال گذشته تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نوریزدان در تشریح عملکرد شرکت آب و فاضلاب لرستان در حوزه آبرسانی روستایی اظهار کرد: در قالب طرح‌های اولویت‌دار، از سال گذشته تاکنون عملیات آبرسانی به ۲۳۰ روستای استان انجام شده و تلاش می‌شود این روند با هدف افزایش دسترسی روستاییان به آب شرب پایدار ادامه یابد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه روستایی لرستان افزود: این استان از نظر تعداد روستا، هشتمین استان کشور محسوب می‌شود و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ روستا دارد؛ بنابراین تأمین آب شرب پایدار برای این جمعیت گسترده، نیازمند اجرای مستمر پروژه‌های زیرساختی و اختصاص منابع مالی مناسب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با بیان اینکه توسعه شبکه‌های آبرسانی روستایی از اولویت‌های این مجموعه است، گفت: در کنار اجرای پروژه‌های جدید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز با جدیت دنبال می‌شود تا روستاهای بیشتری از خدمات پایدار آب شرب بهره‌مند شوند.

نوریزدان تأکید کرد: محدودیت منابع و گستردگی جغرافیایی استان، ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها را افزایش داده است و شرکت آب و فاضلاب تلاش می‌کند با تمرکز بر مناطقی که نیاز بیشتری دارند، منابع موجود را به شکل هدفمند هزینه کند.

وی ادامه داد: برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب لرستان تنها به حوزه روستایی محدود نیست و همزمان، طرح‌های بزرگ تأمین آب و همچنین پروژه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرهای استان نیز در حال پیگیری و اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این مجموعه، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن دسترسی پایدارتر مردم استان به خدمات آب و فاضلاب است و برای تحقق این هدف، استمرار حمایت‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز ضروری خواهد بود.

۲۳۰ روستا؛ یک گام مهم در مسیر رفع تنش آبی

آبرسانی به ۲۳۰ روستا در قالب طرح‌های اولویت‌دار، بخشی از برنامه‌های لرستان برای تقویت زیرساخت‌های آب شرب در مناطق روستایی است؛ با این حال، وجود حدود ۲ هزار و ۸۰۰ روستا در استان نشان می‌دهد که مسیر توسعه شبکه آبرسانی همچنان گسترده است و تداوم اجرای پروژه‌ها و تأمین اعتبار می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت و پایداری خدمات آب شرب روستایی داشته باشد.