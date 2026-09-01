باشگاه خبرنگاران جوان- مهندس علی‌اکبر ورمقانی با اشاره به انتشار اخبار کذب، اظهار داشت: امنیت پایدار و کامل در تمامی مناطق مرزی استان کردستان، به‌ویژه در شهرستان مریوان برقرار است و هیچ‌گونه تحرک مسلحانه‌ای توسط گروهک‌های معاند در روستا‌های این منطقه صورت نگرفته است.

وی با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و آمادگی کامل نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی افزود: تمامی محور‌ها و روستا‌های نوار مرزی به‌صورت شبانه‌روزی تحت رصد و پایش دقیق قرار دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه «امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه‌های مسئول است»، تصریح کرد: نیرو‌های امنیتی با هوشیاری کامل، هرگونه تحرک مشکوک که قصد برهم زدن آرامش عمومی و امنیت روانی مردم را داشته باشد، در نطفه خنثی می‌کنند.

مهندس ورمقانی در پایان از شهروندان خواست اخبار مربوط به مسائل امنیتی را صرفاً از طریق خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی دنبال کرده و به شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی توجه نکنند.

منبع: استانداری استان