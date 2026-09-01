جانشین فرمانده انتظامی استان قم از توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری قاچاقچی اتباع غیر مجاز در عملیات ضربتی ماموران یگان امداد این فرماندهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصیری گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و با توجه به حضور گسترده زائران و مسافران در استان قم، اکیپ‌های گشت ویژه پلیس با حداکثر توان برای برقراری نظم و امنیت در محورهای مواصلاتی و معابر شهری مستقر بودند.

وی گفت: در همین راستا، گشت یگان امداد پلیس به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف صادر می‌کند، اما راننده متخلف بدون توجه به هشدارهای پلیس، با انجام حرکات مخاطره‌آمیز و تغییر مسیر ناگهانی، سعی در فرار از دست قانون داشت.

سردار نصیری تصریح کرد: راننده خاطی که در حال انتقال اتباع غیر مجاز بود که قصد داشت با حرکت در خلاف جهت ترافیک از چنگال قانون بگریزد، با اقدام سریع و مقتدرانه نیروهای گشت یگان امداد متوقف و دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد و خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافت.

منبع:پلیس قم