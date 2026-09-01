سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که اتحادیه اروپایی با چشم‌پوشی از استقلال و ارزش‌های مورد ادعایش، نقش خود را در حد مجری اوامر آمریکا تقلیل داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در حمایت از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت: نویسنده فرانسوی، دو لا بوئسی، در رساله‌ای با عنوان «گفتار در باب بندگی اختیاری»، حقیقتی بنیادین درباره زمینه‌سازان استبداد و سلطه بازنمایی می‌کند: سلطه فقط محصول زور نیست بلکه اغلب با تمکین کسانی که توانایی کنش مستقل دارند شکل می‌گیرد.

بقائی افزود: اروپا دیگر نمی‌تواند از «خودمختاری راهبردی» دم بزند، در حالی که عملاً خود را به مجری اوامر واشنگتن تقلیل داده است.

وی تصریح کرد: خودمحتاری راهبردی با بیانیه‌های پرطمطراق به دست نمی‌آید بلکه با نشان‌دادن اراده و تواناییِ‌تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه محقق می‌شود، حتی اگر این تصمیم‌ها با موضع یک قدرت بزرگ‌تر همسو نباشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اروپا باید انتخاب کند؛ بازیگری مستقل باشد، یا آن‌قدر به پژواک سیاست دیگری عادت کند که این پژواک را با استقلال اشتباه بگیرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اروپا همیشه در کنار ظالمان بوده است
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