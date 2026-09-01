باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال در حالی از امشب با انجام ۳ دیدار در شهر‌های مختلف شروع می‌شود که این بازی‌ها تحت الشعاع بازی دربی سرخابی‌ها قرار دارد.

استقلال خوزستان - چادر ملو اردکان/ سه شنبه ساعت ۱۹

هر ۲ تیم در شرایط بحرانی به سر می‌برند و هنوز بردی در لیگ برتر به دست نیاورده‌اند. آبی‌پوشان اهوازی با ۲ امتیاز در رده شانزدهم و چادرملو تک امتیازی در رده آخر و هجدهم جدول لیگ ایستاده‌اند.

تیم استقلال خوزستان به علت آماده نبودن ورزشگاه غدیر اهواز از حریف یزدی خود در ورزشگاه پاس قوامین (دستگردی) پذیرایی خواهد کرد.

آبی پوشان اهوازی به برد بازی خانگی برابر تیم چادر ملو نیاز مبرم دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند و از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.

در آن طرف، تیم چادر ملو هفته گذشته در یک بازی جنجالی ۹ نفره مقابل تراکتور شکست خورد. البته این تیم از اخراج‌نشدن حسین‌زاده، مهاجم تراکتور شاکی است.

شاگردان سعید اخباری محکوم به برد برابر استقلال خوزستان هستند تا اولین پیروزی خود را در لیگ برتر فوتبال به دست آورده و از قعر جدول فرار کنند.

برنده این بازی می‌تواند تا رده دهم جدول صعود کند، اما تساوی برای ۲ تیم حکم باخت خفیف را دارد. همچنین استقلال خوزستان تاکنون چادرملو را شکست نداده است.

گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک/ سه شنبه ساعت ۱۹

۲ تیم در حالی به مصاف هم می‌روند که در همسایگی یکدیگر در رتبه چهارم و پنجم جدول قرار دارند و آنها می‌خواهند در کورس مدعیان قهرمانی بمانند.

تیم گل گهر سیرجان هفته گذشته برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سید مهدی رحمتی به دنبال برد بازی خانگی مقابل تیم آلومینیوم اراک هستند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم آلومینیوم اراک هفته گذشته برابر تیم خیبر خرم آباد به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و با ۸ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته است.

سید مهدی رحمتی بعد از باخت به سپاهان قوانین نقل‌وانتقالاتی را مورد نقد قرار داد و گفت چرا بازیکنانم بعد از دریافت کارت بازی باید ۴۸ ساعت منتظر تأییدیه بمانند؟! در این بازی، اما گل‌گهر تمامی بازیکنان مدنظر رحمتی را در اختیار دارد.

همچنین رحمتی سابقه هدایت تیم آلومینیوم اراک را دارد و این موضوع می‌تواند به او در این بازی کمک شایانی کند.

تقابل سید مهدی رحمتی و پیروز قربانی که در دوران بازیگری خود در استقلال و تیم ملی همبازی بودند، به طور حتم جذاب و دیدنی خواهد بود.

شمس آذر - تراکتور / سه شنبه ساعت ۱۹:۱۵

تیم فوتبال تراکتور با ۴ برد شروع خوبی در لیگ برتر فوتبال داشته است و تنها تیم ۱۲ امتیازی محسوب می‌شود و مقتدرانه در صدر جدول قرار دارد.

شاگردان جواد نکونام به دنبال بردن تیم شمس آذر در قزوین هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و صدرنشینی خود را در جدول رده بندی تثبیت کنند.

در آن طرف، تیم شمس آذر هفته گذشته توانست تیم نساجی مازندران را در خانه اش شکست بدهد و با ۴ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان وحید رضایی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تراکتور را به دست آورند تا به دومین برد خود در لیگ برتر فوتبال دست یابند و رتبه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند.

تراکتور ۷ گل زده و هیچ گلی نخورده، اما شمس آذر ۴ گل زده و ۵ گل خورده است.

مهدی هاشم نژاد و مهدی ترابی به علت مصدومیت قادر به همراهی تیمشان در بازی امروز نیستند.