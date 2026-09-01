بازیکن اسبق پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده در دوران بازیگری اش توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام صادقیان بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: حضور من در ورزشگاه شهر قدس خیلی حس خوبی بود. دوست داشتم لباس عوض کنم و به زمین بروم. با همه بچه‌ها صحبت کردم و بعد از سال‌ها همه را دیدم. اینکه می‌بینم بچه‌های ۱۰-۱۲ ساله من را دوست دارند، واقعا جالب است و ویدیو‌های بازی من را دیده‌اند.

صادقیان درباره علت خداحافظی زود هنگام خود از دنیای فوتبال گفت: آخرین بار در ۲۶-۲۷ سالگی در سپیدرود بازی کردم و بعد از آن به ترکیه رفتم، چون چند پیشنهاد داشتم. همین الان پای من مصدومیت دارد و یک چاله رویش است! تمرینات تیم‌های ترک سنگین است و بدن من نمی‌کشید. آنجا عین کارمند باید رفتار کنی و در هفته شاید سه بار در ترکیه به خانه می‌رفتم. همچنین از شدت فشار تمرین ساعت ۱۱ شب خواب بودم. حرفه‌ای‌ترین دوران فوتبالم ترکیه بود، اما زیر تمرینات پرفشار آنها بدنم دیگر جواب نداد و فوتبال را در ۲۷ سالگی کنار گذاشتم.

او درباره جنجال اش در تبلیغ سایت شرط بندی بیان کرد: من اصلا نمی‌دانستم این سایت چیست و فقط تبلیغ می‌کردم، تا الان یک بار هم وارد این سایت‌ها نشدم. به ترکیه رفته بودم تا قرارداد ببندم و مدارک آن موجود است. یکی از دوستان من گفت همه چیز بدون مشکل است در این سایت‌ها و نیمار و رونالدو هم دارند. من می‌دانستم با وضعیت مصدومیتم، نیم‌فصل را نخواهم دید. به من گفته بودند همه‌چیز قانونی است. برخی دوستان قدیمی من، رفتاری داشتند که باعث شد گول بخورم. حمایت‌های اشتباهی از من شد و ذهنیت درستی از سایت‌های شرط‌بندی ندارم و تا حالا خودم در این سایت‌ها نرفتم و فقط تبلیغ می‌کردم و استوری می‌گذاشتم. به من همه‌چیز را نشان دادند و گول خوردم و نمی‌دانستم شرایط چطور بود. قبول دارم کار اشتباهی انجام دادم و باید جبران کنم. شرط‌بندی همیشه باخت است و یک‌سراب نشان می‌دهند.

او ادامه داد: من این مسیر را رفته‌ام و چشیده‌ام. به نظرم می‌توانم به جوانان کمک کنم و سختی‌اش را دیده‌ام و الان می‌گویم این کار را نکنید، چون اشتباه است. سالهاست از سایت‌های شرط‌بندی خبر ندارم و مافیا بود و ما تهدید می‌شدیم. دست من نبود و سعی کردم به مرور از این شرایط بیرون بیایم. نزدیک پنج سال است که اصلا خبر ندارم. روز‌های سختی بود و تصمیم‌گیری در سن ۲۷سالگی سخت بود. خودم می‌دانستم که پاهایم جوابگو نیست و بالاخره باید از جایی منبع درآمد داشته باشم. فکر می‌کردم قانونی است و ندانسته در مسیری رفتم که کاملا اشتباه بود. از جوانان خواهش می‌کنم پولشان را خرج این سایت‌ها نکنند، چون هیچ چیزی در آن نیست.

صادقیان بیان کرد: چرا باید دروغ بگویم؟ بازیکنان ایرانی قلیان می‌کشند. قطعا فوتبالیست حرفه‌ای نباید این کار را انجام بدهد، اما متاسفانه این موضوعات وجود دارد. در ترکیه چیز‌های بدتر از قلیان می‌کشیدند.

بازیکن اسبق پرسپولیس بیان کرد: وحید امیری واقعا فوتبالیست حرفه‌ای است. کاوه رضایی هم حرفه‌ای زندگی کرد. مهدی طارمی هم بسیار حرفه‌ای است. همچنین در نفت تهران تیم بسیار خوبی داشتیم.

️صادقیان درباره خاطرات خود از دربی بیان کرد: من در دربی دعوایی بودم. البته من نمی‌گویم کار درستی انجام می‌دادم. در تونل با جواد نکونام درگیری لفظی داشتیم و عواقبش سنگین بود، اما گذشته‌ها گذشته است. آمار و ارقام آن سال را در بیاورید و حق من بود که جز ۱۱ بازیکن تیم ملی باشم و بازی کنم. آقای پاس گل شدم، اما متاسفانه سلیقه کی‌روش این بود. من یا فوتبالم را کی روش دوست نداشت. شنیده بودم که دوست نداشته من را ببرد. من و خلعتبری روز آخر خط خوردیم و در حق من کمی ناحقی شد. در آن زمان خیلی روی فرم بودم و بدنم قوی شده بود.

صادقیان گفت: رابطه خوبی با رحمتی داشتم و خیلی به من کمک می‌کرد. بازی نفت و استقلال به پنالتی کشیده شد ضربه پنجم من بود که باید می‌زدم. اگر رحمتی پنالتی را می‌گرفت بازی تمام می‌شد. او در گوش من به شوخی گفت: اذیت نکن و بزن تمام شود. پنالتی را زدم و بعدش هم از او معذرت خواهی کردم.

او درباره عملکرد پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال گفت: بازی‌های بزرگ قهرمانی را مشخص می‌کند. با این ۴ بازی که از پرسپولیس دیدم، به نظرم امتیاز بازی‌های بزرگ را می‌گیرد. پرسپولیس در این ۴ بازی روان، با تاکتیک و با برنامه بازی کرده است. فقط بازی‌های بزرگ است که باید امتیازاتش را جمع کند. پرسپولیس مثل بازی‌های دیگر باید شجاع و درست برود تا امتیاز بازی‌های بزرگ را هم بگیرد.

صادقیان گفت: وقتی خارج زندگی می‌کنید، حس می‌کنید بی هویت هستید، این را تجربه کردم، همه جای دنیا را دیدم، اما هیچ کجا ایران نمی‌شود.