مدیر تیم فوتبال پرسپولیس از بهبود وضعیت ابوالفضل جلالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره آخرین شرایط سرخپوشان برای دربی اظهار کرد: خدا را شکر امسال سال خوبی داشتیم و به نسبت پارسال که در ۴ هفته اول ۳ مساوی و یک برد داشتیم، اما الان ۳ برد و یک شکست داریم. ما خیلی امیدواریم این روند خوب را در ادامه بازی‌ها داشته باشیم. تغییرات زیادی داشتیم و جوانان زیادی را گرفتیم و کادر فنی جدید اضافه شده است. همچنین نقل و انتقالات خوبی بدون جار و جنجال و سرو صدا داشتیم و توانستیم خواسته‌های کادر فنی را تا جایی که امکانش بود برآورده کنیم. زمان کمی کادر فنی داشت و فشردگی بازی‌ها هماهنگی تیم‌ها را کمتر کرده است، اما ما سعی کردیم که شرایط را به نحوی در نظر بگیریم که بتوانیم روز‌های خوبی داشته باشیم.

او افزود: خدا را شکر تیم ما در شرایط ایده آل قرار گرفته است. البته نتوانستیم تمرینات خوبی داشته باشیم و بازیکنان بیشتر به دنبال ریکاوری هستند و کادر فنی آمادگی کامل را دارد و بازیکنان حرفه‌ای هستند و داریم برای آینده مثبت و حرفه‌ای برنامه ریزی می‌کنیم.

خلیلی درباره اینکه ابوالفضل جلالی به بازی دربی می‌رسد، اظهار کرد: بله، جلالی در اختیار کادر فنی قرار گرفته است و با تیم هم تمرین کرد و اگر کادر فنی صلاح بداند این بازیکن آمادگی بازی در دربی را دارد.

خلیلی درباره اینکه پرسپولیس مصدوم و محرومی برای بازی دربی ندارد، گفت: نه، تمامی بازیکنان مصدوم در اختیار کادر فنی هستند و تنها جلالی بازیکن مصدوم بود که او هم توانست با تیم تمرین کند.

مدیر پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در اصفهان هم تمرین می‌کند، بیان کرد: طبق برنامه تمرین صبح امروز را برگزار می‌کنیم و بعد از آن به فرودگاه می‌رویم و ساعت ۱۶ راهی اصفهان می‌شویم.

او درباره اینکه زمان دربی قطعی است و یا تغییر می‌کند، گفت: فکر می‌کنم ساعت ۱۹:۳۰ قطعی است و چیزی به ما اعلام نکردند. حضور تماشاگران در استادیوم ۵۰-۵۰ است. از مسئولان شهر اصفهان درخواست دارم که شرایط را خیلی خوب برای هواداران ما مهیا کنند که خیلی راحت بتوانند وارد استادیوم شوند و هواداران دغدغه‌ای در مورد بلیت فروشی و رفتن به استادیوم به مشکل بخورند. فعلا مشکلی در مورد خرید بلیت به ما گزارش نشده است و امیدوارم هواداران ما بدون مشکل بتوانند بلیت تهیه کنند.

او درباره اینکه تعداد بلیت‌های فروخته ۳۵ هزار بلیت بود است، گفت: بله، تعداد هواداران در سکو‌های استادیوم ۳۵ هزار نفر خواهد بود. در جلسه قبل از بازی هم نحوه ورود هواداران ما به استادیوم هم مشخص می‌شود.

او درباره اینکه ۳ بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی امید فرستاده شدند، اظهار کرد: بله، حدادی خیلی مشتاق هست که به تیم‌های ملی کمک کنیم، چون جوانان خوبی در تیم پرسپولیس داریم و همه اینها می‌خواهند به تیم ملی کشور خود کمک کنند و کادر فنی هم با تعامل کامل اجازه داد که ۳ بازیکن ما راهی اردوی تیم ملی امید شوند. البته اینها به پرسپولیس برگشتند. تارتار هم بیان کرده که هر گونه همکاری لازم را با تیم ملی امید انجام می‌دهد تا تیم ملی ما سربلند شود.