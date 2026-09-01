باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - یکصد و هفتمین دربی پایتخت بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در حالی روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه برگزار می‌شود که این تیم در این ماه ۸ بازی انجام دادند که ۲ برد سهم سرخپوشان، ۲ برد سهم آبی پوشان و ۴ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

اولین بازی این ۲ تیم در شهریورماه به سال ۱۳۵۲ برمی گردد که پرسپولیس ۶ گل به رقیب دیرینه اش استقلال زد و برد پرگلی در بازی دربی به دست آورد.

دومین بازی این ۲ تیم در ۱۸ شهریور ماه ۱۳۶۷ برگزار شد که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

سومین بازی سرخابی‌ها در ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ برگزار شد که استقلال با ۲ گل حریف خود را شکست داد.

چهارمین بازی این ۲ تیم در ۳ شهریور ماه ۱۳۹۱ برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

پنجمین بازی این ۲ تیم در ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ برگزار شد که این بازی هم بدون گل به پایان رسید.

ششمین بازی این تیم‌ها نیز در ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد که این ۲ تیم در کسب تساوی هت تریک کردند.

هفتمین بازی ۲ تیم در ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد که این بازی با برد پرسپولیس به پایان رسید.

هشتمین بازی ۲ تیم در جام حذفی در ۵ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد که این بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید و استقلالی‌ها در ضربات پنالتی ۴ بر ۲ به برتری رسیدند.

در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ نیز استقلال و پرسپولیس بار دیگر برابر یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

آخرین دربی شهریوری نیز ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد؛ دیداری که پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر استقلال را شکست داد تا تعداد پیروزی‌های خود در این ماه را افزایش دهد.

در مجموع ۸ دربی قبلی که در ماه شهریور برگزار شده، پرسپولیس سه پیروزی به دست آورده، استقلال یک پیروزی در جریان مسابقه کسب کرده و چهار دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

البته اگر پیروزی استقلال برابر پرسپولیس در ضربات پنالتی دربی جام حذفی سال ۱۳۹۹ را نیز به عنوان برد در نظر بگیریم، تعداد بردهای استقلال به دو مسابقه افزایش پیدا می‌کند.

به هر حال باید دید نهمین بازی سرخابی‌ها در شهریور ماه با چه نتیجه‌ای به پایان می‌رسد.

آمار دربی‌های شهریوری استقلال و پرسپولیس به شرح زیر است:

* پرسپولیس: ۳ برد

* استقلال: یک برد در جریان مسابقه

* تساوی: ۴ بازی

* در صورت احتساب برد استقلال در ضربات پنالتی سال ۱۳۹۹: استقلال ۲ برد

* سنگین‌ترین نتیجه: پیروزی ۶ بر صفر پرسپولیس در سال ۱۳۵۲