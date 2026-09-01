زهرا زارعی، دونده باشگاه مس کرمان، این بار در قهرمانی بزرگسالان کشور از خط پایان عبور کرد و با ثبت زمان ۲۳.۱۶ ثانیه، طلای دوی ۲۰۰ متر را به نام خود زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز برگزار شد و زهرا زارعی، نماینده استان کرمان و دونده باشگاه مس کرمان، بار دیگر روی سکوی نخست ایستاد.
 
زارعی در ماده ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۳ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه زودتر از رقبای خود از خط پایان عبور کرد و مدال طلای این ماده را به گردن آویخت.
 
دختر طلایی مس، دوباره روی سکو
 
این قهرمانی در ادامه روند درخشان زارعی در رقابت‌های اخیر به دست آمد؛ دونده‌ای که پیش از این نیز در مسابقات بین‌المللی بلاروس در مواد مختلف به چند عنوان قهرمانی دست یافته و با رکوردشکنی‌های خود خبرساز شده بود.
 
حالا طلای شیراز، یک نشان دیگر به کارنامه این دونده جوان اضافه کرده و نام او را بیش از گذشته در میان چهره‌های مطرح دوومیدانی ایران قرار داده است.

زارعی با این عملکرد، یکی از گزینه‌های جدی دوومیدانی کشور برای کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو به شمار می‌رود؛ جایی که دختر تیزپای مس کرمان می‌تواند بار دیگر برای ایران و کرمان افتخارآفرینی کند.

برچسب ها: اخبار ورزشی کرمان ، دو و میدانی ، مس کرمان
خبرهای مرتبط
قضاوت داوران کرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا
برگزاری همایش دوی همگانی در منوجان
تأکید کهندل بر تلاش فکورانه برای رسیدن به اهداف
مدیرکل ورزش کرمان:
در شرایط کرونایی برای شاد کردن مردم تلاش کنید
پایان مسابقات دو و میدانی دانش‌آموزان استان کرمان
دونده مس کرمان نایب قهرمان مسابقات کشوری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان سناریوی آدم ربایی در فاریاب/ طمع ۴۰۰ سکه‌ای با اشراف اطلاعاتی پلیس خنثی شد
آخرین اخبار
پایان سناریوی آدم ربایی در فاریاب/ طمع ۴۰۰ سکه‌ای با اشراف اطلاعاتی پلیس خنثی شد
جزئیات عفو ۵۱ محکوم در استان کرمان اعلام شد