زهرا زارعی، دونده باشگاه مس کرمان، این بار در قهرمانی بزرگسالان کشور از خط پایان عبور کرد و با ثبت زمان ۲۳.۱۶ ثانیه، طلای دوی ۲۰۰ متر را به نام خود زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز برگزار شد و زهرا زارعی، نماینده استان کرمان و دونده باشگاه مس کرمان، بار دیگر روی سکوی نخست ایستاد.



زارعی در ماده ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۳ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه زودتر از رقبای خود از خط پایان عبور کرد و مدال طلای این ماده را به گردن آویخت.



دختر طلایی مس، دوباره روی سکو



این قهرمانی در ادامه روند درخشان زارعی در رقابت‌های اخیر به دست آمد؛ دونده‌ای که پیش از این نیز در مسابقات بین‌المللی بلاروس در مواد مختلف به چند عنوان قهرمانی دست یافته و با رکوردشکنی‌های خود خبرساز شده بود.



حالا طلای شیراز، یک نشان دیگر به کارنامه این دونده جوان اضافه کرده و نام او را بیش از گذشته در میان چهره‌های مطرح دوومیدانی ایران قرار داده است.

زارعی با این عملکرد، یکی از گزینه‌های جدی دوومیدانی کشور برای کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو به شمار می‌رود؛ جایی که دختر تیزپای مس کرمان می‌تواند بار دیگر برای ایران و کرمان افتخارآفرینی کند.