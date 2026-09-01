سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: موضع اتحادیه اروپایی درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل، خلاف مقررات خود اتحادیه و مغایر با ارزش‌های مورد ادعای اروپا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس درباره بیانیه اتحادیه اروپایی راجع به تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نوشت: به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به نحوی فزاینده در حال چشم‌پوشی از استقلال، قوانین، ارزش‌ها و موازین اخلاقی خود در برابر ارعاب آمریکا باشد.

وی افزود: اتحادیه اروپا بر اساس مقررات مصوب خودش، اعمال فراسرزمینی قوانین وضع‌شده از سوی کشور‌های ثالث را به رسمیت نمی‌شناسد و اثربخشی به چنین قوانینی را مغایر با حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند. «مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا» (EU Blocking Statute) صراحتاً اجرای هرگونه الزام یا ممنوعیتی که مبتنی بر قوانین تحریمی خارجی باشد را ممنوع می‌کند.

بقایی گفت: پس چگونه اتحادیه اروپا اکنون از ظالمانه‌ترین تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران حمایت می‌کند؟

وی تصریح کرد: این رفتار را با رویکرد اروپا در سال ۱۹۹۶ مقایسه کنید؛ زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت مستقل عمل کند و برای دفاع از حاکمیت خود در برابر نظام تحریم‌های آمریکا «مقررات انسداد» را به تصویب رساند. اما امروز، همین اتحادیه، تبدیل به حامی قانون‌شکنی واشنگتن شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: حمایت اتحادیه اروپا از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، خود نقض فاحش و جدی حقوق بین‌الملل است. تک‌تک کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید در قبال پیامد‌های ناشی از مشارکت خود در برابر این اقدام متخلفانه و خلاف قانون پاسخگو باشند.

بقایی تصریح کرد: اتحادیه اروپا نمی‌تواند تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه ایران را تائید کند و همزمان مدعی تلاش برای تنش‌زدایی و برقراری ثبات منطقه‌ای باشد. این دو با یکدیگر جمع‌پذیر نیستند. چنین رویکرد غیرمسئولانه‌ای، گواه سقوط اخلاقی و بی‌کفایتی سیاسی اتحادیه اروپا است.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، وزارت امور خارجه کشور ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
شنیده شدن صدای چندین انفجار در شرق بندرعباس
صدای چندین انفجار در شرق بندرعباس و اطراف قشم شنیده شد.

۱۴۰۵-۰۶-۱۰ ۲۰:۰۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
حقوق بین‌الملل كجا بود ؟؟؟!!
بنويسيد "حقوق بین‌الملل" بخوانيد "حقوق آمريكا و اروپا"
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در توافق هسته ای برجام عمل نکرده است پس عملکرد عراقچی و... از سال 1394 تاکنون در مذاکره، منطقه و جهان غلط و اشتباه بوده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
موضع اتحادیه اروپایی درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ناقض حقوق بین‌الملل است و همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با سران بی ادب کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 1392 تاکنون بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
کویت جنایتکار در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه با آمریکا جنایتکار همکاری کرده است و باید مجازات شود
کویت جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله هم از صدام کمک و حمایت مالی کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
به خاطر و به علت تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به کشورمان ساخت سلاح هسته ای برای ایران ۱۰۰ درصد فقط واجب است
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