شهروندخبرنگار تصاویری از مراسم بزرگداشت روز قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - قزوین، کهن‌شهر مینودری و پایتخت دیرپای عصر صفوی، یکی از ستون‌های استوار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران‌زمین به شمار می‌رود. تاروپود این شهر باستانی با معماری فاخر شاهکاری، چون مجموعه دولتخانه صفوی و کاروانسرای سعدالسلطنه، شکوه مساجد کهن، آب‌انبار‌های تاریخی شگفت‌انگیز و کمربند سبز و هزارساله باغستان سنتی تنیده شده؛ میراثی گران‌بها که نه‌تنها شناسنامه اصالت شهروندان قزوینی است، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تمدنی ایرانیان را شکل می‌دهد. به همین مناسبت برای پاسداشت فرهنگ غنی این شهرستان، بیش از دو دهه است که نهم شهریورماه به عنوان روز ملی قزوین نامگذاری شده است. 
در همین راستا مردم اصیل و غیور شهرستان قزوین با برگزاری ویژه برنامه‌های متنوع این روز بزرگ را گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

مراسم گرامیداشت روز قزوین از لنز دوربین شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: روز قزوین ، مراسم بزرگداشت ، سوژه خبری
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