باشگاه خبرنگاران جوان - قزوین، کهنشهر مینودری و پایتخت دیرپای عصر صفوی، یکی از ستونهای استوار تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانزمین به شمار میرود. تاروپود این شهر باستانی با معماری فاخر شاهکاری، چون مجموعه دولتخانه صفوی و کاروانسرای سعدالسلطنه، شکوه مساجد کهن، آبانبارهای تاریخی شگفتانگیز و کمربند سبز و هزارساله باغستان سنتی تنیده شده؛ میراثی گرانبها که نهتنها شناسنامه اصالت شهروندان قزوینی است، بلکه بخشی جداییناپذیر از تمدنی ایرانیان را شکل میدهد. به همین مناسبت برای پاسداشت فرهنگ غنی این شهرستان، بیش از دو دهه است که نهم شهریورماه به عنوان روز ملی قزوین نامگذاری شده است.
در همین راستا مردم اصیل و غیور شهرستان قزوین با برگزاری ویژه برنامههای متنوع این روز بزرگ را گرامی داشتند.
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منبع: حسین هاشمی - قزوین
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