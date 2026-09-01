رژه کاروان ایران درششمین دوره بازی‌های جهانی نومد گیمز صرفاً یک مراسم تشریفاتی نبود، متنی تصویری بود که در آن لباس، بدن، پرچم، نظم و حتی واکنش تماشاگران نشان از ایران قدرتمند و متحد بود.

باشگاه خبرنگاران جواندر رأس روایت رژه ایران در رقابت های جهانی نومد گیمز در قزاقستان رضا قیطاسی، قوی‌ترین مرد ایران، به عنوان پرچمدار قرار داشت. انتخاب یک قهرمان ورزش‌های قدرتی با پوششی سنتی و باستان‌گرا، از منظر نشانه‌شناسی می‌تواند تداعی‌کننده مفاهیمی، چون قدرت، صلابت، پهلوانی و پیوند با گذشته تاریخی ایران باشد. ترکیب قامت قدرتمند قیطاسی، پوشش جنگاورانه و جایگاه او در پیشاپیش کاروان، برای مخاطب ایرانی ظرفیت چنین تداعی‌ای را ایجاد می‌کند؛ گویی پهلوان اسطوره‌ای در قامت یک قهرمان معاصر بازخوانی شده است.

پس از او، ورزشکارانی با پوشش اقوام مختلف ایران حرکت کردند؛ تصویری از تکثر فرهنگی کشوری که هویت‌های قومی و محلی گوناگون را در خود جای داده است. اما این تنوع در ادامه با لباس‌های متحدالشکل و حرکت منظم ورزشکاران به یک پیام مکمل رسید: تفاوت‌ها درون یک هویت ملی واحد قرار دارند. به بیان دیگر، روایت بصری کاروان از «تنوع» به «وحدت» حرکت می‌کرد؛ وحدتی که نه با حذف تفاوت‌ها، بلکه با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کرد.

پرچم‌های کوچک ایران در دست ورزشکاران نیز همین پیام را تکمیل می‌کرد. پرچم دیگر تنها در دست پرچمدار نبود؛ در دست تک‌تک ورزشکاران دیده می‌شد و با حرکت آنها به یک کنش ارتباطی تبدیل می‌شد. در زبان نشانه‌شناسی، این تصویر می‌تواند چنین خوانده شود که هر ورزشکار، علاوه بر نمایندگی رشته ورزشی خود، حامل بخشی از هویت ملی نیز هست.

واکنش تماشاگران، از جمله سوت و کف زدن هنگام ورود کاروان، لایه دیگری به این صحنه افزود. مخاطب در اینجا صرفاً بیننده نبود، بلکه با واکنش خود وارد فرایند تولید معنا شد. البته از نظر علمی نمی‌توان از این تشویق نتیجه‌ای قطعی درباره برداشت سیاسی یا فرهنگی همه تماشاگران گرفت، اما می‌توان گفت کاروان ایران توانست در صحنه‌ای بین‌المللی دیده شود و واکنش قابل توجهی برانگیزد.

حضور رئیس‌جمهوری ایران در جایگاه ویژه و دست تکان دادن او برای کاروان نیز بر بُعد رسمی این تصویر افزود. این حرکت را می‌توان در چارچوب زبان بدن، نشانه‌ای از توجه و همراهی با ورزشکاران دانست؛ حرکتی ساده، اما معنادار که فاصله میان مقام رسمی و نمایندگان ورزشی کشور را برای لحظه‌ای کاهش می‌دهد.

در مجموع، رژه ایران در بیشکک را می‌توان یک پیام فشرده در قالب تصویر دانست: قدرت در قامت پرچمدار، تاریخ در پوشش، تنوع در لباس اقوام، وحدت در لباس متحدالشکل، هویت در پرچم و ارتباط در واکنش متقابل ورزشکاران، رئیس‌جمهوری و تماشاگران. پیام نهایی این تصویر را می‌توان «ایران متکثر، اما متحد» دانست؛ کشوری که تلاش کرد در یک رویداد جهانی، پیش از آنکه در میدان مسابقه سخن بگوید، با زبان فرهنگ و نشانه‌ها خود را معرفی کند

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، ورزش روستایی عشایری
خبرهای مرتبط
اسبقیان: هنر‌های رزمی سواره، بازتابی از هویت و ظرفیت‌های فرهنگی ورزش ایران است+فیلم
آغاز مجمع جهانی ورزش‌های سنتی به میزبانی ترکیه با حضور وزیر ورزش
پاداش ویژه ۵۰۰ میلیونی برای بانوان طلایی بازی‌های جهانی عشایر
شروین اسبقیان سرپرست کاروان ایران در بازی‌های جهانی عشایر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
فضلعلی مرادثمرین
۱۲:۵۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
زنده باد ایران زنده بادایرانی زنده بادمادربنام وطن سرزمین سلحشوران
۰
۰
پاسخ دادن
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
آخرین اخبار
VAR باید به خطای بازیکن استقلال ورود می‌کرد/ یاسر آسانی باید کارت می‌گرفت
نبرد حساس فجر شهید سپاسی با تیم تازه وارد لیگ
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فتاحی: مسئله آسانی «اظهر من الشمس» است/ بحثی بین حردانی و آسانی در رختکن نشد
صنعت نفت ۰ - ۰ سپاهان/تقسیم امتیازها در گرمای آبادان
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
دویستمین گل دربی برای پرسپولیس/ محبی در تاریخ ثبت شد
بختیاری زاده: داور پنالتی استقلال را ندید/ تارتار بازی را ببیند نظرش عوض می‌شود
حسرت برد استقلال در دربی ادامه دارد!
تاجرنیا: توقع برد داشتیم
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
استقلال ۱ - ۱ پرسپولیس/ تقسیم امتیازات سرخابی‌ها در نقش جهان
دستور تاج برای بررسی هزینه اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه
گروه بندی تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی مشخص شد
صعود کمانداران ایران و هفتمین پیروزی طناب‌کش‌ها
نتایج نمایندگان ایران در رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان
درخشش بدمینتون ایران در آسیای میانه با ۱۱ طلا و ۴ نقره
آمادگی جسمانی، دومین فدراسیون پرمخاطب ایران شد
برگزاری اردوی آموزشی و استعدادیابی گلف دختران زیر ۲۰ سال
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶/ آغاز نبرد ایران برای المپیک
سه شکست و یک پیروزی برای نمایندگان ایران در چوب‌کشی
دوومیدانی قهرمانی کشور؛ رکورد ۶۰ متری صمیمی در پرتاب دیسک
دعوت ۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر