باشگاه خبرنگاران جوان: عثمان علیخانی ادامه داد: جزئیات این عملیات نشان‌دهنده بی‌رحمی و روش‌های وحشیانه قاچاقچیان در جهت مهار این حیوانات است. بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که قاچاقچیان برای جلوگیری از پرواز و فرار این پرندگان در مسیر انتقال به مقصد، اقدام به باندپیچی ناحیه دم، دم‌گاه و شاه‌پر‌های آنها کرده بودند. همچنین، برای از بین بردن توانایی دید و جلوگیری از هرگونه واکنش، پلک‌ها و ناحیه چشم این پرندگان به صورت عمدی بخیه شده بود.

وی افزود: بلافاصله پس از کشف، این گونه‌های کمیاب به دامپزشک ارجاع داده شدند تا روند مداوای آنها آغاز شود و پس از بهبودی کامل، اقدامات لازم جهت بازگرداندن آنها به زیستگاه طبیعی‌شان انجام خواهد شد.

وی ضمن تشکر از همکاری نیرو‌های انتظامی، تأکید کرد: با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه تجارت و قاچاق حیات وحش در سطح شهرستان برخورد قاطع خواهد شد و از خریداران و صاحبان این گونه‌های حفاظت‌شده نیز خواست تا از هرگونه اقدام غیرقانونی خودداری کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان