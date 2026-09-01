باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به فصل برداشت برنج، آیا واردات برنج ممنوع است؟، گفت: متاسفانه دولت تخلف کرده چون براساس قانون از مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: اینکه چرا قانون‌گذار در این مدت واردات برنج را ممنوع کرد به این دلیل است که در این فصل به کشاورز، آسیب وارد نشود.

لاهوتی تاکید کرد: متاسفانه دولت تخلف کرده و ما هم تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ کردیم تا تخلف دولت بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت بعد از آبان می‌تواند برنج وارد کند و این یک امر طبیعی نیست و در آن حرفی نیست، اما در این فاصله زمانی که عرض کردم نباید برنج وارد می‌شد.