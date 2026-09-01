عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید براساس قانون از مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع است و دولت در این زمینه تخلف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به فصل برداشت برنج، آیا واردات برنج ممنوع است؟، گفت: متاسفانه دولت تخلف کرده چون براساس قانون از مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: اینکه چرا قانون‌گذار در این مدت واردات برنج را ممنوع کرد به این دلیل است که در این فصل به کشاورز، آسیب وارد نشود.

لاهوتی تاکید کرد: متاسفانه دولت تخلف کرده و ما هم تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ کردیم تا تخلف دولت بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت بعد از آبان می‌تواند برنج وارد کند و این یک امر طبیعی نیست و در آن حرفی نیست، اما در این فاصله زمانی که عرض کردم نباید برنج وارد می‌شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: واردات برنج ، برنج ایرانی ، قیمت برنج
خبرهای مرتبط
وزیر اقتصاد: تاب‌آوری شبکه بانکی در برابر حملات سایبری افزایش یافت
فلسفی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت به سمت خرید تضمینی برنج از طریق شبکه تعاون روستایی برود/ برنج وارداتی بالاتر از نرخ واقعی وارد بازار می‌شود
کشوری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
با حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی باید دست دلالان از بازار برنج قطع شود
میرزایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
عباسی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
قیمت‌گذاری برای برنج در شورای قیمت‌گذاری باعث گرانی است/ احتکار سیب‌زمینی باعث افزایش نرخ آن شد
میرزایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
برنج مثل گندم باید توسط دولت قیمت‌گذاری شود
لاهوتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مبلغ کالابرگ باید به میزان تورم افزایش یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
به‌فکر‌قشرضعیف‌باشید

ازخدابی‌خبرها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اگر برنج وارد نشه ایرانی میشه کیلویی یک میلیون خدا ازتون نگذره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اگر از مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع است ، بفرمایید آیا
از شهریور تا بهمن احتکار برنج آزاد است ؟!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
آقای لاهوتی برنج داخلی برا مصرف شما و بی دردهای جامعه است / نیمی ازمردم قدرت خرید برنج پاکستانی کیلویی 250 هزار تومانی را هم ندارند چه برسد به برنج کیلویی 700هزار تا یک ملیون داخلی / اگه دولت اینم کار را هم نمی کرد که در کشور قحطی بود
۰
۲
پاسخ دادن
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
آخرین اخبار
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات