باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین رونمایی از مجموعه کتاب۱۲ جلدی تجربه‌های جهانی بازسازی پسا جنگ با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری صبح امروز برگزار شد.

در این آئین سید مهدی، ابطحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به خاطره‌ای از سفر به لبنان در سال ۸۳ و دیدار با شهید سید حسن نصرالله، گفت: در آن گفت‌وگو، شهید نصرالله به نکته‌ای استراتژیک اشاره کردند؛ اینکه در بسیاری از کشورهای منطقه، «مفهوم وطن» هنوز به درستی تبیین نشده و به همین دلیل، در بحران‌ها جامعه به جای هم‌افزایی، دچار گسست می‌شود.

ابطحی افزود: ما در دوران پس از جنگ، با سرعت به سمت بازسازی فیزیکی و انتقال خطوط تولید حرکت کردیم، اما شاید از توجه به ابعاد نرم‌افزاری و اجتماعی غافل ماندیم. در آن دوره، ورود بدنه مدیریتی جنگ به حوزه‌های اقتصادی، منجر به شکل‌گیری ابرسرمایه‌دارهایی شد که بعدها ساختار اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کردند.

وی ادامه داد: دولت‌های بعدی نیز گاه به جای اصلاح ساختاری، بر روی زخم‌های ناشی از همان سیاست‌ها متمرکز شدند. این تجربه نشان می‌دهد که توسعه پایدار، نیازمند بازنگری در اولویت‌ها و درک دقیق از مفاهیمی است که «وطن» را در برابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیمه می‌کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم تصريح کرد: این اثر پژوهشی تلاش می‌کند پاسخی برای این دغدغه‌های جدی باشد و امیدواریم نقشه راهی برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در مسیر بازسازی و توسعه کشور فراهم آورد.

در ادامه محمد تقی کرمی، رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: وزارت علوم برای تصمیم‌گیری‌های کلان، نیازمند نهادی است که بتواند در کوتاه‌ترین زمان، بسته‌های تحلیلی و سیاستی را تدوین و ارائه کند. بر همین اساس، در حوادث سال گذشته، میزهای تخصصی «مطالعات اجتماعی جنگ» و «اعتراضات اجتماعی» در مؤسسه تشکیل شد تا گزارش‌های تحلیلی و راهبردی برای وزیر و معاونت‌های ذی‌ربط ارسال شود.

کرمی افزود: تهیه و انتشار چهار ویژه‌نامه علمی-پژوهشی در حوزه جنگ، حمایت از نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی انجمن‌های علمی و طراحی و سفارش ۲۵ پژوهش کوچک در حوزه ادبیات و مطالعات جنگ که تا بهمن‌ماه آماده انتشار خواهند بود، از جمله فعالیت‌های محوری مؤسسه در یک سال اخیر است.

رونمایی از پروژه ۱۲ جلدی تجربه‌های جهانی پساجنگ

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، با اشاره به ضرورت اجرای پروژه ۱۲ جلدی «تجربه‌های جهانی پساجنگ» تصریح کرد: این پروژه که در دوره معاونت فرهنگی وقت کلید خورد، با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اجرایی شد و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری از اعضای هیئت علمی متخصص در این حوزه، مسئولیت لجستیک و پشتیبانی پژوهشی آن را بر عهده گرفت.