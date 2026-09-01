مدیر پروژه بازسازی و نوسازی ورزشگاه آزادی شایعه گارانتی ۵۰ ساله موتورخانه را فاقد سند دانست و رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حبیب‌نیا، مدیر پروژه بازسازی و نوسازی استادیوم آزادی، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر اینکه «موتورخانه ورزشگاه آزادی دارای گارانتی ۵۰ ساله است و اساساً نیازی به تعویض تجهیزات آن وجود نداشته است»، توضیحات زیر را برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از استمرار انتشار اطلاعات نادرست داد و گفت: موتورخانه ورزشگاه آزادی در سال ۱۴۰۳ به‌طور کامل بازسازی و نوسازی شده است. برخلاف ادعای مطرح‌شده، تجهیزات موتورخانه ورزشگاه آزادی در سال ۱۴۰۳ توسط پیمانکار و با صرف اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به‌طور کامل نوسازی شده است. بر این اساس، طرح این ادعا که موتورخانه ورزشگاه دارای گارانتی ۵۰ ساله بوده و نیازی به تعویض تجهیزات آن وجود نداشته، با واقعیت‌های فنی و اجرایی پروژه مطابقت ندارد و فاقد هرگونه مستند معتبر است.

در پایان، مدیر پروژه بازسازی و نوسازی استادیوم آزادی تأکید کرد: ادعای مطرح‌شده درباره «گارانتی ۵۰ ساله موتورخانه ورزشگاه آزادی» صراحتاً رد می‌شود و انتشار آن، بدون بررسی مستندات فنی و اسناد رسمی، موجب تشویش افکار عمومی و ارائه تصویری نادرست از روند اقدامات انجام‌شده در ورزشگاه آزادی خواهد شد.

وی افزود: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ضمن استقبال از نقد و پرسشگری رسانه‌ها، حق مخاطبان و افکار عمومی را برخورداری از اطلاعات دقیق و مستند می‌داند و تأکید می‌کند اخبار و ادعا‌های مرتبط با پروژه‌های فنی و عمرانی ورزشگاه آزادی باید بر اساس اسناد رسمی و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح منتشر شود.

حبیب‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است این شرکت در صورت تداوم انتشار ادعا‌های خلاف واقع ضمن حفظ حق اقدام حقوقی در این زمینه، مستندات و جزئیات فنی مربوط به اقدامات انجام‌شده در ورزشگاه آزادی را در چارچوب ضوابط و مصالح عمومی، برای اطلاع افکار عمومی ارائه خواهد کرد.