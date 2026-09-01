رئیس کل بانک مرکزی گفت: علیرغم اینکه مردم از فشار تورم در رنج هستند اما ابرتورم اتفاق نیفتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی گفت: همواره چنین نشست‌هایی فرصت مغتنمی برای بازخوانی مسیر طی‌شده، ارزیابی اقدامات انجام‌گرفته و ترسیم مسیر آینده است. باید از کسانی که به هر حال تلاش کردند تا در سیستم بانکی، شریعت را با عملیات بانکی عجین کنند، تشکر کنیم. به هر حال ما هنوز با آن چیزی که باید باشد فاصله داریم، اما تلاش همچنان برقرار است و ادامه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از شورای فقهی، به‌خصوص فقهای محترم آن که جلسات مرتب و منظمی دارند و بر امور نظارت می‌کنند، قدردانی می‌کنم. در قانون بانک مرکزی نیز بر تکلیف بانک مرکزی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی تأکید شده و ما موظف هستیم این موضوع را هم در جلسات و هم در اقدامات عملی پیگیری کنیم.

همتی با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه اساسی در اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: همین موضوع باعث شده حساسیت کار بانک مرکزی، به‌خصوص در شرایط فعلی، بسیار زیاد باشد.

او با اشاره به پنج محور اصلی فعالیت بانک مرکزی گفت: پنج محور اصلی را خودتان بهتر می‌دانید؛ یکی حوزه پولی، یکی حوزه اعتباری، حوزه ارزی، حوزه تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌ها و افراد تحت نظارت و دیگری نظام پرداخت است. نظام پرداخت مسئله بسیار مهمی برای ماست و الان هم معمولاً مورد هجوم دشمن قرار می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از کار‌های سنگین بانک مرکزی، حفظ و تداوم نظام پرداخت است. تقریباً می‌توان گفت که در سال گذشته حدود ۲.۱ کوادریلیون در واقع حجم تراکنش‌ها و ارزش‌های مربوط به آن بوده است و حفظ این روند و ادامه آن، کار بسیار بزرگی است که در این شرایط انجام می‌شود.

همتی افزود: حوزه اعتباری و همچنین حوزه تنظیم‌گری از کار‌های بسیار مهم بانک مرکزی است. این حوزه‌ها زندگی روزمره اقتصادی مردم را درگیر کرده و آن را اداره می‌کنند و اگر خللی در هر کدام از این حوزه‌ها پیش بیاید، در زندگی اقتصادی مردم تأثیر خواهد گذاشت.

او با اشاره به شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تشدید تحریم‌ها گفت: بانک مرکزی در این روز‌ها و در شرایط خاص ناشی از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، تمام تلاش خود را برای پایداری کشور به کار آورده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وقتی صحبت می‌کنیم که تلاش کردیم برای پایداری، شاید ساده به نظر برسد، ولی واقعاً حجم عظیمی از کار، حجم عظیمی از تصمیمات و اقدامات سیستم بانکی و بانک مرکزی بوده که توانسته این پایداری را ایجاد کند.

همتی بیان کرد: شما حجم عظیم تحریم و محاصره‌ای را که الان بسیار عظیم و بسیار گسترده است، در نظر بگیرید. زمانی که بانک مرکزی و بقیه سیستم بانکی، با همکاری سایر اعضای دولت، پایداری را ایجاد کردند، تأمین ارز و نیاز‌های اساسی مردم، نیاز‌های معیشتی مردم و مواد اولیه تا آنجا که امکان داشت، موضوعی نبود که بتوان به راحتی از آن گذشت و آن را نادیده گرفت.

او با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت: کارشناسان در واقع مثبت‌نگر بودند و دید خوش‌بینانه داشتند و معتقد بودند که ما به‌زودی وارد تورم‌های بسیار بالاتر و ابرتورم خواهیم شد. من بعضی از دوستان را انتقاد می‌کردم که چرا شما معتقدید با این روندی که هست، با این روند محاصره و جنگ و فشار‌های اقتصادی که وجود دارد، چنین اتفاقی خواهد افتاد. من گفتم بانک مرکزی اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفتد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مردم عزیز ما از فشار تورم به‌شدت در رنج هستند و این موضوع بسیار زندگی مردم را دچار اختلال کرده است. مردم سنگینی این فشار را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، ولی این اتفاق، حداقل الان، نیفتاده است و من احتمال اینکه ما وارد چنین شرایطی یعنی ابرتورم شویم را بسیار ضعیف می‌دانم.

همتی ادامه داد: یکی از نشانه‌های آن این است که ما در فروردین، اردیبهشت، خرداد و مرداد شاهد تورم بالای هفت و هشت درصد بودیم، اما بانک مرکزی شروع به انجام اقداماتی در حوزه ابزار‌ها کرد. مجموعه این اقدامات باعث شد شتاب تورم کنترل شود.

او تأکید کرد: من قبلاً گفتم فعلاً وظیفه ما کنترل شتاب تورم است تا وارد شرایط بسیار شدید نشویم و ان‌شاءالله خود تورم را هم کاهشی کنیم. شتاب تورم را به حداقل می‌رسانیم و ان‌شاءالله روند با ثباتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:  دشمنان هر هفته تحریم جدیدی علیه ایران اعمال می‌کنند، اما سیستم اقتصادی کشور همچنان به کار خود ادامه می‌دهد آمادگی داریم تا ۲ میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کنیم گرد و خاک ایجادشده در بازار ارز فروخواهد نشست و افزایش اخیر نرخ ارز نیز بیش از آنکه ناشی از عوامل واقعی باشد، تحت تأثیر فضای روانی است.

او تاکید کرد: روند وصول مطالبات و منابع ارزی ایران همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن، از ذخایر داخلی نیز برخورداریم همچنین منابعی در اختیار داریم که به دلایل مختلف امکان اعلام جزئیات آن‌ها وجود ندارد؛ خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویم: ایران ارز دارد و به قدر کافی هم دارد.

او بیان کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در اولویت تأمین مالی بانک مرکزی قرار دارند و برای نیمه دوم سال، برنامه جدی تأمین مالی این واحدها در نظر گرفته شده است از ابتدای سال تا ششم شهریور، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ۴ هزار و ۵۰ همت رسیده که ۶۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

همتی همچنین درباره روش‌های غیرتورمی تأمین مالی گفت: در مورد روش‌های غیرتورمی تأمین مالی کارهای خوبی را شروع کرده‌ایم، از ابتدای سال تا حالا، آماری که به من داده‌اند نشان می‌دهد تا امروز ۲۲۴ همت از این طریق تأمین مالی کرده‌ایم که رقم بسیار قابل توجهی است.

او گفت: باید بتوانیم از این طریق تأمین مالی کنیم و کمک بسیار بزرگی به تولید داشته باشیم، بدون اینکه فشارهای تورمی ایجاد شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، پولی بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
همیشه توده مردم فقیر و فلاکت زده کرده را با چیزی بدتر از شرایط حال حاضر می ترسانند تا به این شرایط مصیبت بار کنونی راضی باشند و تقدیر و تشکر هم بکنند!!!
بقول معروف به مرگ می گیرند تا به تب راضی گردند!!!
این هم خودش یک مصیبت عظمایی دیگر است!!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
معلوم نیست عبدالناصر همتی دیگه چه خوابی برای اقتصاد ایران دیده!!!؟؟؟ خدا به ملت ایران رحم کنه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چون شکرخدا

مردم پول دارند ک طلا میخرن با این قیمت بالا

طلا فروش ها پر پر هس از جمعیت خریدار طلا سکه
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۰:۴۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
آفرین. مستحق جایزه نوبلی.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
نه بابا در سایه مدیریت جنابعالی ابر تورم که هیچ، تورم خیلی کوچولو هم نداریم.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
آخ، همه چی آرومه. من چقدر خوشبختم.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اگر این وضعیت ابر تورم نیست پس دقیقا اسمش چیه؟
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
دهقان فداکار
۱۸:۲۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اسمش ابر تورم‌نیست، تورم ابره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
همه چیز فرو پاشیده
۰
۷
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