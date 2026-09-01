باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانه‌های محلی گزارش دادند که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه با مایک همر، رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا در هاوانا، دیدار و درباره اوضاع کوبا گفت‌و‌گو کرد.

وب‌سایت «پریودیکو کوبانو» گزارش داد که این دیدار در کاخ سفید برگزار شد و سفارت آمریکا در کوبا در بیانیه‌ای کوتاه آن را تأیید کرد و گفت که دو مقام درباره اوضاع این جزیره گفت‌و‌گو کرده و «حمایت قاطع خود را از مردم کوبا» ابراز داشتند.

بر اساس بیانیه‌ای که هیئت دیپلماتیک آمریکا منتشر کرده و این رسانه به آن استناد کرده است، در این دیدار، همر روبیو را در جریان تلاش‌های مربوط به ارائه ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه از طریق کاریتاس و سایر سازمان‌های مورد اعتماد قرار داد.

این گفت‌و‌گو‌ها در بحبوحه تشدید تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا، و همچنین تحولات اخیر در ونزوئلا که می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و امنیتی برای کوبا داشته باشد، انجام شد.

عملیات آمریکا در ونزوئلا روابط را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است و دولت کوبا اعلام کرده است که ۳۲ شهروند کوبایی در حین انجام وظایف حفاظتی و مشاوره‌ای برای دولت ونزوئلا کشته شده‌اند. به گزارش پریودیکو کوبانو، هاوانا این اقدام آمریکا را اقدامی تجاوزکارانه و نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده است.

این رسانه گفت که گفت‌و‌گو‌های روبیو و همر همچنین ممکن است به تأثیر تحولات ونزوئلا بر کوبا، به ویژه در بخش‌های اقتصادی و انرژی، با توجه به وابستگی دیرینه این جزیره به منابع نفتی ونزوئلا، پرداخته باشد.

همچنین به نقش پرسنل کوبایی در ساختار‌های امنیتی ونزوئلا به عنوان یک موضوع بالقوه در روابط آمریکا و کوبا اشاره شد.

کوبا با بحران شدید اقتصادی و نارضایتی اجتماعی فزاینده مواجه است، در حالی که واشنگتن به افزایش فشار‌های سیاسی و اقتصادی بر هاوانا ادامه می‌دهد.

به گزارش پریودیکو کوبانو، اشاره سفارت به حمایت از «مردم کوبا» منعکس‌کننده تلاش‌های آمریکا برای تمایز قائل شدن بین جمعیت کوبا و دولت کوبا است.

پس از این دیدار، هیچ تغییر خاصی در سیاست آمریکا در قبال کوبا اعلام نشد.

با این وجود، این گفت‌و‌گو‌ها اهمیت کوبا را برای دولت ترامپ برجسته می‌کند، زیرا واشنگتن پس از تحولات اخیر در ونزوئلا، سیاست خود را در قبال این جزیره بازنگری می‌کند.

منبع: آناتولی