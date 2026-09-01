باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد کوچک‌نژاد، سرپرست این اداره‌کل، با اعلام زمان سفر تماشاخانه سیار کانون به گیلان، اظهار‌داشت: این رویداد با هدف افزایش نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت مخاطبان و توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی از روز یکشنبه ۱۵ شهریور آغاز‌می‌شود.

برنامه‌های متنوع از نمایش تا مسابقه‌های فرهنگی

کوچک‌نژاد توضیح‌داد: در این سفر ۱۰ روزه، هنرمندان تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده‌است و اجرای نمایش «آش سنگ» به کارگردانی زهرا مریدی با موضوع محوری «هم‌دلی»، قصه‌گویی، نمایش فیلم، معرفی خلاقانه کتاب، شعرخوانی و برگزاری مسابقه‌های فرهنگی از جمله این فعالیت‌ها به‌شمار‌می‌رود.

از رودسر تا رودبار؛ هنر به قلب مناطق کم‌برخوردار می‌رود

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با بیان این‌که تماشاخانه سیار کانون طی این ایام در مناطق وسیعی از استان چون: رودسر، سیاهکل، آستانه اشرفیه، کیاشهر، لشت‌نشا، کوچصفهان، خمام، خشکبیجار، رشت، شفت، صومعه‌سرا، فومن، ماسال، تالش، رستم‌آباد و رودبار به اجرا خواهد‌پرداخت، تاکید‌کرد: تمرکز اصلی این حرکت فرهنگی بر مناطق روستایی و کم‌برخوردار است تا بستر‌های عدالت فرهنگی و هنری برای تمام کودکان و نوجوانان فراهم‌شود.

سجاد کوچک‌نژاد با اشاره به اینکه این حرکت هدفمند با حمایت اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و همکاری سایر مجموعه‌های فعال استان انجام می‌شود، تصریح کرد: در این سفر، از ظرفیت‌های آینده‌سازان ایران اسلامی چون کانون‌یاران و خبرنگاران نوجوان کانون نیز بهره‌برداری خواهد‌شد تا نقش آن‌ها در انتقال پیام‌های فرهنگی و نقش‌آفرینی اعضای نوجوان در عرصه کنش‌گری اجتماعی و سفیران فرهنگی تقویت‌شود.

لازم به ذکر است که تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که هم‌زمان با ماه ربیع‌الاول سفر خود را آغاز کرده، پیش از رسیدن به گیلان، میهمان استان‌های گلستان و مازندران بود.

منبع: روابط عمومی