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ترامپ تلاش می‌کند تبعات جنگ برای آمریکا را کم‌اهمیت جلوه دهد + فیلم

عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا با غیرقانونی خواندن جنگ علیه ایران، نسبت به پیامد‌های سنگین اقتصادی آن برای جهان هشدار داد و گفت ترامپ تلاش می‌کند آثار این درگیری بر ارتش و اقتصاد آمریکا را کم‌اهمیت نشان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیک ماترن در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت به باور او آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ادامه مسیر نظامی خود مصمم هستند و ممکن است ترامپ و نتانیاهو با هدف نمایش قدرت نظامی، حملات و اقدامات تحریک‌آمیز را تا انتخابات میان‌دوره‌ای ادامه دهند. او این جنگ را از نظر اقتصادی «یک فاجعه برای جهان» توصیف کرد و نسبت به تداوم درگیری هشدار داد.

این عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا همچنین گفت واشنگتن برای کاهش هزینه‌های انسانی و نظامی جنگ، با سرعت بیشتری به سمت استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بدون سرنشین، به‌ویژه پهپادها، حرکت می‌کند. به گفته او، اتکای بیشتر ارتش آمریکا به فناوری‌های بدون سرنشین می‌تواند بخشی از راهبرد این کشور برای کاهش فشار ناشی از جنگ بر نیرو‌های نظامی و اقتصاد آمریکا باشد.

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