رئیس دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل هشدار داد که ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای می‌تواند دهه‌ها خویشتن‌داری هسته‌ای را تضعیف می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان ملل متحد هشدار داده است که هرگونه آزمایش هسته‌ای می‌تواند به یک مسابقه تسلیحاتی جدید دامن بزند.

ایزومی ناکامیتسو، رئیس دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد، به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این دفتر برای بزرگداشت روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای در زمانی تشکیل جلسه می‌دهد که «تنش‌های ژئوپلیتیکی عمیق، اختلافات فزاینده و کاهش اعتماد» به همراه نگرانی‌هایی در مورد از سرگیری احتمالی آزمایش‌های هسته‌ای وجود دارد.

اواخر سال گذشته، آمریکا و روسیه، که دو زرادخانه بزرگ هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، تهدید به از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای کردند که نگرانی‌های جهانی را برانگیخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پین، رئیس‌جمهور چین به انجام آزمایش‌های هسته‌ای متهم کرد، اتهاماتی که هر دو کشور آن را رد می‌کنند.

ناکامیتسو هشدار داد: «صرف فکر در پیش گرفتن چنین مسیری خطرناک است. هرگونه از سرگیری آزمایش‌ها، دهه‌ها خویشتن‌داری را تضعیف می‌کند، بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند و تهدید به آغاز آزمایش‌های تلافی‌جویانه و مسابقه تسلیحاتی می‌کند. این هرگز نباید به واقعیت تبدیل شود.»

وقتی پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، شرایط بسیار سختی برای لازم‌الاجرا شدن آن تعیین شد. این پیمان باید توسط ۴۴ کشور خاص تصویب می‌شد و ۹ کشور از این تعداد هنوز این کار را نکرده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: سلاح هسته ای ، آزمایش هسته ای
خبرهای مرتبط
یک موج لرزه‌ای مرموز: آزمایش‌های هسته‌ای ۳۰ ساله چه چیزی را در مورد زمین آشکار کردند؟
کره جنوبی: کره شمالی تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد
پنتاگون در حال تدوین راهبرد هسته‌ای جدید برای مقابله با روسیه و چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند