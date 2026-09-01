باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان ملل متحد هشدار داده است که هرگونه آزمایش هستهای میتواند به یک مسابقه تسلیحاتی جدید دامن بزند.
ایزومی ناکامیتسو، رئیس دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد، به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این دفتر برای بزرگداشت روز جهانی مبارزه با آزمایشهای هستهای در زمانی تشکیل جلسه میدهد که «تنشهای ژئوپلیتیکی عمیق، اختلافات فزاینده و کاهش اعتماد» به همراه نگرانیهایی در مورد از سرگیری احتمالی آزمایشهای هستهای وجود دارد.
اواخر سال گذشته، آمریکا و روسیه، که دو زرادخانه بزرگ هستهای جهان را در اختیار دارند، تهدید به از سرگیری آزمایشهای هستهای کردند که نگرانیهای جهانی را برانگیخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جینگ پین، رئیسجمهور چین به انجام آزمایشهای هستهای متهم کرد، اتهاماتی که هر دو کشور آن را رد میکنند.
ناکامیتسو هشدار داد: «صرف فکر در پیش گرفتن چنین مسیری خطرناک است. هرگونه از سرگیری آزمایشها، دههها خویشتنداری را تضعیف میکند، بیاعتمادی را عمیقتر میکند و تهدید به آغاز آزمایشهای تلافیجویانه و مسابقه تسلیحاتی میکند. این هرگز نباید به واقعیت تبدیل شود.»
وقتی پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، شرایط بسیار سختی برای لازمالاجرا شدن آن تعیین شد. این پیمان باید توسط ۴۴ کشور خاص تصویب میشد و ۹ کشور از این تعداد هنوز این کار را نکردهاند.
منبع: آر تی