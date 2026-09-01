باشگاه خبرنگاران جوان - مهدوی اظهار کرد: در پی اعلام مأموریت سقوط کودک به داخل چاه فاضلاب، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مصدوم توسط عوامل آتش نشانی و با کمک کارشناسان اورژانس از چاه خارج شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ادامه داد: با توجه به شرایط مصدوم و ضرورت تسریع در روند نجات، کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، فیکس و تثبیت مصدوم، وی را به بیمارستان شهید مدنی منتقل نمودند.

وی در پایان از تلاش به‌ موقع کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی و اقدامات به موقع سازمان آتش نشانی در این عملیات قدردانی کرد.

منبع: روابط عمومی اورژانس البرز