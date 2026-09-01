رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی، از نجات و انتقال یک پسر بچه ۵ساله که به داخل چاه با عمق ۵متر در منطقه شهرک یاس کرج سقوط کرده بود، توسط کارشناسان اورژانس در نیمه شب نهم شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدوی اظهار کرد: در پی اعلام مأموریت سقوط کودک به داخل چاه فاضلاب، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مصدوم توسط عوامل آتش نشانی و با کمک کارشناسان اورژانس از چاه خارج شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ادامه داد: با توجه به شرایط مصدوم و ضرورت تسریع در روند نجات، کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، فیکس و تثبیت مصدوم، وی را به بیمارستان شهید مدنی منتقل نمودند.

وی در پایان از تلاش به‌ موقع کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی و اقدامات به موقع سازمان آتش نشانی در این عملیات قدردانی کرد.

منبع: روابط عمومی اورژانس البرز

برچسب ها: سقوط داخل چاه ، سقوط از ارتفاع
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