باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیریهای کمیته ملی المپیک، یک سهمیه در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم رشته جودو به سهمیههای کاروان ایران برای حضور در بازیهای المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ اضافه شد.
با اضافه شدن این سهمیه، تعداد سهمیههای ایران در این دوره از بازیها به ۲۸ سهمیه افزایش یافت. همچنین با اضافه شدن جودو به جمع رشتههای ایران، تعداد رشتههای کشورمان به ۱۳ رشته ورزشی رسید.
چهارمین دوره بازیهای المپیک جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد و نخستین بار در تاریخ است که یک رویداد المپیکی در قاره آفریقا برگزار میشود.