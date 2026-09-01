با پیگیری کمیته ملی المپیک رشته جودو به جمع رشته‌های ایران در المپیک جوانان داکار اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان با پیگیری‌های کمیته ملی المپیک، یک سهمیه در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم رشته جودو به سهمیه‌های کاروان ایران برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ اضافه شد.

با اضافه شدن این سهمیه، تعداد سهمیه‌های ایران در این دوره از بازی‌ها به ۲۸ سهمیه افزایش یافت. همچنین با اضافه شدن جودو به جمع رشته‌های ایران، تعداد رشته‌های کشورمان به ۱۳ رشته ورزشی رسید.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد و نخستین بار در تاریخ است که یک رویداد المپیکی در قاره آفریقا برگزار می‌شود.

برچسب ها: المپیک جوانان ، کمیته ملی المپیک
خبرهای مرتبط
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز خبرنگار
کمیته بین المللی المپیک به تمامی المپین‌ها کمک هزینه ۱۰ هزار دلاری پرداخت می‌کند
ثریا آقایی: رئیس IOC در جریان کامل اتفاقات جنگ قرار داشت+ فیلم
پیام تبریک کمیته المپیک به اصحاب قلم؛ «خبرنگاران یاری‌گر قهرمانان هستند»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
بختیاری زاده: داور پنالتی استقلال را ندید/ تارتار بازی را ببیند نظرش عوض می‌شود
فتاحی: مسئله آسانی «اظهر من الشمس» است/ بحثی بین حردانی و آسانی در رختکن نشد
تاجرنیا: توقع برد داشتیم
آخرین اخبار
پولادگر: سرپرستان تیم‌ها نقشی کلیدی در انسجام و موفقیت کاروان ناگویا دارند
VAR باید به خطای بازیکن استقلال ورود می‌کرد/ یاسر آسانی باید کارت می‌گرفت
نبرد حساس فجر شهید سپاسی با تیم تازه وارد لیگ
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فتاحی: مسئله آسانی «اظهر من الشمس» است/ بحثی بین حردانی و آسانی در رختکن نشد
صنعت نفت ۰ - ۰ سپاهان/تقسیم امتیازها در گرمای آبادان
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
دویستمین گل دربی برای پرسپولیس/ محبی در تاریخ ثبت شد
بختیاری زاده: داور پنالتی استقلال را ندید/ تارتار بازی را ببیند نظرش عوض می‌شود
حسرت برد استقلال در دربی ادامه دارد!
تاجرنیا: توقع برد داشتیم
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
استقلال ۱ - ۱ پرسپولیس/ تقسیم امتیازات سرخابی‌ها در نقش جهان
دستور تاج برای بررسی هزینه اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه
گروه بندی تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی مشخص شد
صعود کمانداران ایران و هفتمین پیروزی طناب‌کش‌ها
نتایج نمایندگان ایران در رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان
درخشش بدمینتون ایران در آسیای میانه با ۱۱ طلا و ۴ نقره
آمادگی جسمانی، دومین فدراسیون پرمخاطب ایران شد
برگزاری اردوی آموزشی و استعدادیابی گلف دختران زیر ۲۰ سال
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶/ آغاز نبرد ایران برای المپیک
سه شکست و یک پیروزی برای نمایندگان ایران در چوب‌کشی
دوومیدانی قهرمانی کشور؛ رکورد ۶۰ متری صمیمی در پرتاب دیسک