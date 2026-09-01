باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محسن امیدوار، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج با حضور در برنامه تحلیلی « نگاه مردم » با اشاره به رایگان شدن خدمات خط BRT اظهار کرد: سه شاخص اصلی حمل‌ و نقل عمومی مطلوب که شامل سرعت، ارزان بودن و دسترسی مناسب است در اولویت اصلی این دوره از مدیریت شهری کرج، قرار گرفت که ضمن آن در بخش سرعت و هزینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

امیدوار با اشاره به این که خط اتوبوس تندرو کرج از تیرماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد به مجری برنامه نگاه مردم توضیح داد: با تخصیص مسیر ویژه، سرعت جابه‌جایی مسافران افزایش یافته است، همچنین کرایه این خط که پیش از رایگان شدن سه هزار و ۵۰۰ تومان بود، که امروزه این امکان برای شهروندان رایگان شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج با بیان اینکه آمار اعلام‌شده مربوط به خط BRT است، گفت: بر اساس آمار غیررسمی، این خط با حدود ۶۰ دستگاه اتوبوس، روزانه بیش از ۱۰۰ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند و با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها انتظار می‌رود تعداد مسافران افزایش یابد.

امیدوار به مخاطبان برنامه نگاه مردم اظهار کرد: علاوه بر خط BRT، ۳۶ دستگاه اتوبوس در خطوط حاشیه ‌ای و کم‌ مسافر و پر مسافر فعالیت دارند و یک خط شمال به جنوب نیز در شبکه حمل‌ و نقل عمومی شهر فعال است.

وی در این برنامه تلویزیونی از برنامه‌ریزی برای توسعه خطوط اتوبوس تندرو خبر داد و گفت: مطالعات خط دیگری از گوهردشت به باغستان و سپس کیانمهر و بلوار ایران در حال پیگیری است و انتخاب مشاور برای انجام مطالعات این طرح در دستور کار قرار دارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی گفت: میانگین عمر اتوبوس‌های کرج حدود سه و نیم تا چهار سال است و در سال‌های اخیر خرید اتوبوس‌های جدید، از جمله ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۱۲ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری، موجب بهبود وضعیت ناوگان شده است.

امیدوار با اعلام این مطلب که برنامه خرید ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز در دستور کار قرار دارد توضیح داد: در صورت تأمین منابع مالی از محل اوراق مشارکت، روند نوسازی و توسعه ناوگان ادامه خواهد یافت.

خط تندرو کرج؛ سریع، ارزان و عام‌المنفعه

معاون حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: راه‌اندازی خط تندرو (BRT) از تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شد؛ از آن زمان همواره تلاش کردیم در این دوره مدیریت شهری، سرعت اجرای طرح و کیفیت سرویس‌دهی به شهروندان را ارتقا دهیم.

وی به مجری برنامه نگاه مردم سیمای استانی البرز افزود: خط تندرو کرج پیش از رایگان شدن نیز کمترین نرخ کرایه را در میان کلانشهرها داشت؛ کرایه آن سه هزار و ۵۰۰ تومان بود که حدود هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ کرایه در شهر قم بود.

وی با اشاره به رایگان شدن استفاده از خط تندرو اظهار کرد: با رایگان شدن این خط، علاوه بر سرعت و کیفیت سرویس‌دهی، موضوع ارزان بودن خدمات نیز محقق شده است که در نتیجه این خدمت بیش از گذشته جنبه عام‌المنفعه پیدا کرده است.

این مسئول در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: هفته گذشته نیز شهردار کرج از خط تندرو بازدید کرد و در جریان این بازدید، گفت‌وگویی نیز با تعدادی از شهروندان داخل اتوبوس انجام داد، که بسیاری از آنان تجربه استفاده رایگان از این خط را مطرح کردند.