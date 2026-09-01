باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دنیل دریسکول، وزیر ارتش آمریکا بعد از ماهها اختلاف با وزیر جنگ، با ارسال نامه استعفای خود برای ترامپ، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

وزیر ارتش یک مقام ارشد غیرنظامی در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) است که مسئولیت کلیه امور مربوط به نیروی زمینی ارتش را برعهده دارد.

به گفته منابع آگاه، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با وجود همکاری با دریسکول به او علاقه‌ای نداشت، اما دوستی دریسکول با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، تا حدی از او محافظت می‌کرد.

پنتاگون در پاسخ به درخواست خبرنگار اکسیوس برای اظهارنظر، او را به ارتش ارجاع داد؛ اما ارتش هم پاسخی نداد. دریسکول نیز به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

در ماه نوامبر، دریسکول برای ارائه طرح صلح آمریکا به اوکراین سفر کرد، که این یک وظیفه غیرمعمول برای وزیر ارتش بود و او را به بالاترین مقام دولت تبدیل کرد که این سفر را انجام داده است.

منبع: اکسیوس