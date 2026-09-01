باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:نخستین اتفاقی که در ۹ اسفند رخ داد، بسته شدن آسمان کشور بود. این موضوع فقط به پروازهای داخلی محدود نمیشود، بلکه پروازهای عبوری از آسمان ایران و زنجیره مشاغلی که بهویژه در حوزه گردشگری فعال هستند نیز از این اتفاق متضرر شدند. ما هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه با این خسارت بزرگ مواجه بودیم.
وی افزود: در این جنگ، رادارهای فرودگاههای غیرنظامی، باندهای فرودگاهها و در اواخر جنگ حتی برجهای مراقبت که نماد توسعه فرودگاهی هستند، مورد حمله قرار گرفتند. همچنین ناوگان هوایی کشور که یک ناوگان نظامی نبود، هدف حمله قرار گرفت و ما بیش از ۱۰۰ پرنده و هواپیما را از دست دادیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت یکی از شرکتهای هواپیمایی در جریان جنگ گفت: درباره این شرکت هواپیمایی شاید لازم باشد بارها و بارها صحبت شود. گروه پروازی این شرکت شامل خلبان، دختر خلبان و برادر خلبان بود که برای انتقال دارو فعالیت میکردند. این افراد دارو را حمل میکردند و پس از تخلیه محموله در مشهد، دو فروند از هواپیماهای این شرکت مورد اصابت مستقیم قرار گرفت.
صادق ادامه داد: وقتی از خلبانی صحبت میکنیم که میداند اگر پرواز کند، معلوم نیست کجا هدف قرار خواهد گرفت، اما دوباره مینشیند و پرواز را انتخاب میکند تا خودش، فرزندش یا برادرش این مأموریت را انجام دهند، این یک برگ زرین دیگر از غیرت و شرف مردم ایران است.
وی با بیان اینکه در حوزه هوایی، ناوگان، باند، رادار و برج مراقبت کشور خسارتهای جدی وارد شد، گفت: این خسارتها در روزهای ابتدایی جنگ اتفاق افتاد و برخلاف این ادعا که فقط مراکز نظامی هدف قرار گرفتهاند، شاهد حمله به زیرساختهای غیرنظامی نیز بودیم. البته حتی نظامیها نیز از غیرنظامیان جدا نیستند.
شهادت نیروهای راهداری و تداوم فعالیت پروژهها
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حمله به نیروهای راهداری اظهار کرد: ما در زنجان راهدارخانهای داشتیم که نیروهای آن برای مقابله با برودت هوا و انجام عملیات شنپاشی، برای انتقال شن و ماسه رفته بودند. اگر وارد سازمان راهداری شوید، تصاویر شهدای راهداری را میبینید؛ عزیزانی که در این حوزه جان خود را از دست دادند.
صادق افزود: راهداران، جادهها، خطوط ریلی و حتی پیمانکارانی که مشغول کار بودند، در جریان جنگ در معرض خطر قرار داشتند. در عین حال، دستور ویژهای از سوی رئیسجمهور داشتیم و من نیز بهعنوان وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع تأکید کردم که هیچ پروژهای نباید از نفس و رمق بیفتد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، تمام پروژههای ما، چه در حوزه مسکن و چه در حوزه راه و راهآهن، در جریان جنگ نیز به کار خود ادامه دادند.
کامیونداران در جنگ ۱۲ روزه رکوردها را جابهجا کردند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات صنفی کامیونداران پیش از جنگ ۱۲ روزه گفت: در حوزه حملونقل جادهای چالشهایی در زمینه بیمه، افزایش قیمت کامیونها، تجهیزات مرتبط، بارنامهها و سایر مشکلات صنفی وجود داشت که بارها درباره آنها گفتوگو شده بود. پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز جلساتی با نمایندگان این عزیزان برگزار کردیم.
صادق ادامه داد: افتخارآفرینی کامیونداران موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۳۶۲ نیز این رانندگان، بنا بر فرمان امام خمینی(ره)، حجم زیادی از کالاها را از بنادر جنوبی کشور خارج کردند. در جنگ ۱۲ روزه نیز همین رانندگان که با وجود چالشهای متعدد در حوزه کاری خود فعالیت میکردند، رکوردها را جابهجا کردند.
وی گفت: این غیورمردان، کالاهایی را که باید از بنادر خارج میشد، با سرعت حمل کردند و به اقصی نقاط کشور رساندند. بخش کوچکی از این اتفاق به همدلی ایجادشده در وزارت راه و شهرسازی مربوط بود و بخش مهمی نیز ناشی از تأکیدات رئیسجمهور بر ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و شنیدن مشکلات فعالان این حوزه بود.
تأکید رئیسجمهور بر شنیدن مشکلات بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای خاص آقای پزشکیان این است که تأکید میکنند مشکلات را بشنوید و اجازه دهید بخش خصوصی مسائل و مطالبات خود را مطرح کند. در وزارت راه و شهرسازی نیز تلاش کردیم ارتباط مستقیم با بخش خصوصی داشته باشیم و مشکلات فعالان حوزههای مختلف را بشنویم.
صادق افزود: ما با کامیونداران، لکوموتیورانان، فعالان حوزه بنادر و پیمانکاران بخش مسکن در ارتباط هستیم و تلاش میکنیم مشکلات آنها را بشنویم. وقتی به خواستههای بخش خصوصی توجه شود، قطعاً تسهیل در امور اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به همکاری بخشهای مختلف حملونقل کشور گفت: این همافزایی را هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه شاهد بودیم.
بنادر شبانهروزی شدند
صادق با اشاره به مأموریت ویژه وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل خروج کالا از بنادر گفت: بنادر و تسهیل خروج کالا از بنادر یکی از مأموریتهای ویژه وزارت راه و شهرسازی بود. لکوموتیوها بهصورت شبانهروزی فعالیت کردند، بنادر ۲۴ ساعته شدند و حجم زیادی از کالا نیز بر دوش کامیونداران قرار گرفت.
وی افزود: کامیونداران در این شرایط هم جان و هم مال خود را در طبق اخلاص گذاشتند. سوخترسانان نیز انتقال سوخت به اقصی نقاط کشور را بر عهده گرفتند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، نیروهای انتظامی تأمین ایمنی و امنیت را بهخوبی انجام دادند، اما شرایط بهگونهای بود که دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی همه جای کشور را مورد حمله قرار داده بود.
افزایش ظرفیت بندر چابهار در شرایط جنگی
صادق با اشاره به مشکلات ایجادشده در بنادر امام خمینی(ره) و شهید رجایی گفت: زمانی که در بندر امام خمینی(ره) و بندر شهید رجایی با مشکلاتی مواجه شدیم، باید بندر چابهار را تجهیز میکردیم. بنابراین حمل کالا از بندر چابهار نیز باید با سرعت و رشد بیشتری انجام میشد.
وی افزود: حجم کالایی که در بندر چابهار قرار داشت افزایش پیدا کرده بود و البته مسافت این بندر نسبت به دو بندر دیگر بسیار بیشتر است. با این حال، اگر پیش از جنگ ۴۰ روزه شاید کمتر از ۳۰ کامیون در روز در بندر چابهار حضور داشت، در روزهای اوج جنگ شاهد حضور بیش از هزار کامیون در این بندر بودیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: این کامیونها کالا را از چابهار به اقصی نقاط کشور منتقل کردند. رانندگانی از اردبیل و اقصی نقاط کشور حتی بهصورت یکسر خالی به چابهار آمدند تا در انتقال کالا از این بندر و سایر بنادر مشارکت کنند.
صادق تأکید کرد: آنچه در حوزه حملونقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی در جریان جنگ رخ داد، نشان داد که مجموعه حملونقل کشور در شرایط سخت نیز پای کار ایستاده و اجازه نداده است جریان تأمین و انتقال کالا در کشور متوقف شود.