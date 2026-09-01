باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دستجات آزاد اسکیت سرعت در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در بخش دختران و پسران به مدت چهار روز در پیست TRACK آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد.

پس از پایان مسابقات نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

در رده سنی ۲۰۱۶ و ماده ۱۰۰ متر، پارسا فتاحی از اصفهان عنوان نخست را به دست آورد، امیرعلی علی‌رضایی از البرز دوم شد و سامیار بوریاباف از فارس در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۷ و ماده ۱۰۰ متر نیز سام ناصرفلاح از تهران بر سکوی نخست ایستاد، مهراد مهرداران از هرمزگان دوم شد و آوش فرقانی از البرز عنوان سوم را کسب کرد.

در رده سنی ۲۰۱۸ و ماده ۱۰۰ متر، سیدمحمد دستغیب از فارس مقام اول را از آن خود کرد، محمدپارسا رحیمی از هرمزگان در جایگاه دوم ایستاد و آدرین محمودی از آذربایجان غربی سوم شد.

همچنین در رده سنی ۲۰۱۹ و ماده ۱۰۰ متر، آبتین جون‌بخش از اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد، آرشا مجتهدی از مازندران دوم شد و محمدصالح اسدی از کرمان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۸ و در ماده ۱۰۰+D، تژاو افسر از هرمزگان عنوان نخست را به دست آورد، سید محمد دستغیب از فارس دوم شد و ماهور قربانی از اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۹ و در ماده ۱۰۰+D نیز آبتین جونبخش از اصفهان مقام اول را کسب کرد، طا‌ها نباتی فریمانی از خراسان شمالی دوم شد و حسین مجاهد از بوشهر در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی ۲۰۱۶ و ماده ۲۰۰ متر، آرسام گلچین از اصفهان به مقام نخست رسید، آیهان میرزاپور کردکندی از اردبیل دوم شد و شهراد قانون از مازندران مقام سوم را از آن خود کرد.

در رده سنی ۲۰۱۷ و ماده ۲۰۰ متر، اهورا شجاعی از فارس عنوان نخست را کسب کرد، ماهور فاضلی از اصفهان دوم شد و مهراد مهرداران از هرمزگان در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی ۲۰۱۸ و ماده ۲۰۰ متر، تژاو افسر از هرمزگان به مقام نخست رسید، ویهان شهنام از اصفهان دوم شد و ماهور قربانی، دیگر نماینده اصفهان، عنوان سوم را کسب کرد.

در پایان رقابت‌های رده سنی ۲۰۱۹ و ماده ۲۰۰ متر نیز محمدنیکان نوروزی از همدان بر سکوی نخست ایستاد، حسین مجاهد از بوشهر دوم شد و طا‌ها نباتی فریمانی از خراسان شمالی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ماده ۱۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۶ نیز امیرعلی اشرف از اصفهان اول شد، آیهان میرزاپور کردکندی از اردبیل مقام دوم را به دست آورد و آرسام گلچین از اصفهان سوم شد.

همچنین در ماده ۱۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۷، ماهور فاضلی و طا‌ها صادقی، هر دو از اصفهان، به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و اهورا شجاعی از فارس در جایگاه سوم ایستاد.

در ماده‌ی ۲۰۰ متر رده‌ی سنی ۲۰۱۲، امیرپرهام ابراهیمی سواسری از مازندران به مقام اول دست یافت، سید سروش عطیفه از اصفهان دوم شد و آراد علی‌اکبرپور از مرکزی سکوی سوم را از آن خود کرد.

در همین ماده و برای رده سنی ۲۰۱۳، آریو پاکنهاد و ایلیا دری دولت‌آبادی (هر دو از تهران) اول و دوم شدند و محمدرضا شمس از چهارمحال و بختیاری جایگاه سوم را کسب کرد.

همچنین در رده‌ی سنی ۲۰۱۴ همین ماده، امیرعلی نصیری از تهران طلا گرفت، سوشیان عباسی کلایه از مازندران نقره‌ای شد و ماهان چوپانی‌چای‌دره از خراسان رضوی به مدال برنز رسید.

در رده‌ی سنی ۲۰۱۵ نیز رادمهر معصومی از قزوین اول شد، کاوه خداپرست تهامی و سپهر بسحاق هر دو از البرز به ترتیب دوم و سوم ایستادند.

در ماده ۵۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۲ با قهرمانی فواد نصرولی از اصفهان همراه بود، محمدرضا میرزایی از اردبیل دوم شد و رادمهر زارع از فارس سکوی سوم را گرفت.

در ماده ۴۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۳، ارشیا وفایی از خراسان شمالی اول شد، محسن علی‌بابایی از فارس دوم و امیر مرادی قهدریجانی از اصفهان به مقام سوم رسید.

همچنین در ماده ۳۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۴، امیرحسین قیومی از تهران قهرمان شد، امیرعرشیا محمدبیگی از اصفهان دوم و سینا مشایخی از فارس سوم شدند.

در نهایت در ماده ۲۰۰۰ متر رده سنی ۲۰۱۵، محمد ماهان فیضی از البرز اول، آدرین طهماسبی‌نیا از فارس دوم و رهام حاتمی از اردبیل رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی ۲۰۱۲ ماده ۵۰۰ متر، سید سروش عطیفه از اصفهان اول شد، امیر پرهام ابراهیمی از مازندران دوم و آراد علی اکبرپور از مرکزی سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۳ ماده ۵۰۰ متر، آریو پاکنهاد از تهران اول شد، ارشیا وفایی از خراسان شمالی دوم شد و رادین کهن‌راد از فارس رتبه سوم را به دست آورد.

[۸/۳۱/۲۰۲۶، ۸:۴۲ AM]محمدی خبرنگار: در رده سنی ۲۰۱۴ ماده ۵۰۰ متر، امیر علی نصیری از تهران اول شد، پرهام مرادی از تهران دوم و آرتین قربانی از هرمزگان سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۵ ماده ۵۰۰ متر، محمد ماهان فیضی از البرز اول شد، رادمهر یوسفی دهقی از اصفهان عنوان نایب قهرمانی را تصاحب کرد و آدرین طهماسبی‌نیا از فارس در جایگاه سوم ایستاد.

در رده سنی ۲۰۱۲ ماده ۱۰۰۰ متر، علیرضا استانی بخشایش از آذربایجان شرقی اول شد، فواد نصرولی از اصفهان دوم و علی فرجی از تهران سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۳ ماده ۱۰۰۰ متر، محسن علی بابایی از فارس، ایلمان حایری از آذربایجان غربی و علی جزینی درچه از اصفهان رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش دختران برترین‌ها به شرح زیر هستند:

در رده سنی ۲۰۱۶، ماده ۱۰۰ متر، یاس اسکندری از البرز به مقام نخست دست یافت و پانیذ فیروزی‌فر و زهرا کریمی هر دو از اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در ماده ۱۰۰۰ متر همین رده سنی، نفس پیمانی از اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد، نیلا صمیمی از آذربایجان غربی نشان نقره گرفت و یسنا رازانی از اصفهان به مقام سوم بسنده کرد.

در رده سنی ۲۰۱۷ ماده ۱۰۰ متر، گلناز سادات نوده فراهانی از تهران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و هانا مشایخی و دنیز واحدی از مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ماده ۱۰۰۰ متر همین رده سنی، نیز سارینا زینلی ده رجبی و مهیاس احمدیان جونقانی هر دو از اصفهان اول و دوم شدند و تمنا احمدی از تهران سوم گردید.

در رده سنی ۲۰۱۸ و ماده ۱۰۰ متر، ناردین جانی‌پور از البرز به مقام قهرمانی رسید، مرسانا عبدالهی از خوزستان نایب‌قهرمان شد و نیلا مسعودی از البرز جایگاه سوم را از آن خود کرد.

در ماده ۲۰۰ متر همین رده سنی، نیز ناردین جانی‌پور از البرز بار دیگر بر سکوی نخست ایستاد، مرسانا عبدالهی از خوزستان دوم شد و هستی قره‌باغی از تهران به مقام سوم دست یافت.

همچنین در ماده ۱۰۰+D این رده سنی، هستی قره‌باغی از تهران اول شد و پِرنسا لک و پِرنسا امام‌وردی هر دو از تهران به ترتیب دوم و سوم رسیدند.

در رده سنی ۲۰۱۹ ماده ۱۰۰ متر با قهرمانی نگار حسن‌زاده از مازندران همراه بود و تارا اسدی از همان استان به مقام دوم رسید و سوفیا مشیری از اردبیل سوم شد.

در ماده ۲۰۰ متر همین رده سنی، نگار حسن‌زاده از مازندران بار دیگر بر سکوی نخست ایستاد، هانیه احمدی از اصفهان دوم شد و مانلی شهرابی فراهانی از تهران سوم گردید.

در ماده ۱۰۰+D رده سنی ۲۰۱۹، نیز گلارین قلیچی از خراسان شمالی اول شد، دیا خزائی‌پول از مازندران دوم و نازنین فخرائی از فارس سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۶ ماده ۲۰۰ متر، نیلا صمیمی از آذربایجان غربی به مقام قهرمانی دست یافت، یاس اسکندری از البرز نایب‌قهرمان شد و زهرا کریمی از اصفهان جایگاه سوم را از آن خود کرد.

در رده سنی ۲۰۱۷ ماده ۲۰۰ متر، گلناز سادات نوده فراهانی از تهران بر سکوی نخست ایستاد و هانا مشایخی و دنیز واحدی هر دو از مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۲ و ماده ۵۰۰۰ متر، عسل حیدری‌هراتمه از اصفهان مقام اول را کسب کرد، ویانا سادات میرناصری از مرکزی دوم شد و ثمین پناهی از اصفهان به جایگاه سوم دست یافت.

همچنین در ماده ۲۰۰ متر همین رده، آترین معزی‌فر و سلاله جنگی‌پیرلوجه هر دو از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و رومینا محمدی‌رودپشتی از البرز سوم ایستاد.

در رده سنی ۲۰۱۳، ماده ۲۰۰ متر با قهرمانی نازنین زهرا پینه دوزتجددی از آذربایجان شرقی همراه بود، آیلین رجبی از البرز دوم و سیده روشانا عبداله‌زاده از تهران سوم شدند.

در ماده ۴۰۰۰ متر این رده نیز شارمین سیمانور از اردبیل اول شد، زهرا صیادی‌شهرکی از اصفهان دوم و سورا نعمتی‌زاده از البرز به مقام سوم رسید.

در رده سنی ۲۰۱۴، ماده ۲۰۰ متر با برتری باران قاسمی از البرز همراه بود، فاطیما کلانتری از مازندران دوم و آیلین ابراهیمی‌همتعلی از چهارمحال و بختیاری سوم شدند.

در ماده ۳۰۰۰ متر این رده نیز نگار میرخانی‌دلیگانی از اصفهان اول، دلسا مختارپور از اردبیل دوم و ال آی برزگر از آذربایجان شرقی سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۵ و ماده ۲۰۰۰ متر، آرمیتا غفاری از فارس مقام اول را به خود اختصاص داد، سلدا شهبازیان از اردبیل دوم و یسنا میرزایی از اردبیل سوم شدند.

همچنین در ماده ۲۰۰ متر این رده، پرنیا بهروبنمار از البرز اول شد، کیانا لطیف‌زاده از خوزستان دوم و شادی ایلبیگی‌پور از اصفهان سوم ایستاد.

*نتایج ماده ۵۰۰+D متر در رده‌های سنی مختلف:

در رده سنی ۲۰۱۲، النا حسین چاقویی از آذربایجان غربی به مقام اول دست یافت. سلاله جنگی‌پیرلوجه از تهران دوم شد و آریانا سهرابی از اصفهان در جایگاه سوم ایستاد.

[۸/۳۱/۲۰۲۶، ۸:۴۳ AM]محمدی خبرنگار: در رده سنی ۲۰۱۳، آیلین رجبی از البرز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. سیده روشانا عبداله‌زاده از تهران دوم شد و نازنین زهرا پینه‌دوز تجددی از آذربایجان شرقی به مقام سوم رسید.

در رده سنی ۲۰۱۴، باران قاسمی از البرز اول شد. نگار میرخانی‌دلیگانی از اصفهان دوم و پارمیس جعفری از فارس سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۵ نیز، پرنیا بهروبنمار از البرز موفق به کسب مقام اول شد. سلدا شهبازیان از اردبیل دوم و بارانا درویشیان از تهران سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۲ ماده ۱۰۰۰ متر، وندا آل‌یاسین از مرکزی جایگاه نخست را تصاحب کرد. نازنین زهرا حبیب‌الهی از البرز دوم و اندیا بهرامیان از فارس رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رده سنی ۲۰۱۳ ماده ۱۰۰۰ متر، شارمین سیمانور از اردبیل حائز رتبه نخست شد. مانیا بکان از تهران دوم شد و یسنا الستی چوبلهجه از آذربایجان غربی رتبه سوم را تصاحب کرد.