رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: تاکنون محاصره دریایی خللی در تولید مرغ و تخم مرغ ایجاد نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: تاکنون محاصره دریایی خللی در تولید مرغ و تخم مرغ ایجاد نکرده است.

به گفته وی، محاصره دریایی در تامین کالا بی تاثیر نیست، اما با مدیریت می توان گوشت مورد نیاز سفره خانوار را تامین کرد چراکه مرزهای متعددی با کشورها داریم که نهاده های مورد نیاز برای تولید مرغ و تخم مرغ و گوشت را می توان وارد کرد.

کاشانی ادامه داد: واردکنندگان دارای تجربه و اعتمادی در دنیا داریم که با وجود محاصره چه طور خرید کنند و سالهاست در این مدل اقتصادی فعالیت می کنیم و اتفاق خاصی با ۱۰ سال پیش ندارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: دولت باید امور را تسهیل کند و بدرستی برنامه ریزی کند چراکه محاصره دریایی یک شوی رسانه ای برای سخت تر نشان دادن شرایط است و اوضاع همانند قبل است.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، تولید مرغ ، بازار تخم مرغ
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