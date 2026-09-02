باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مرادی مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر نه تنها مشکلی در تامین تخم مرغ مورد نیاز کشور نداریم، بلکه با مازاد ماهانه ۶ تا ۷ هزار تن تخم مرغ روبرو هستیم‌.

وی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ به بهای تمام شده محصول نزدیک شده بود، افزود: قیمت تخم مرغ مجدد کاهشی شد به طوریکه مرغداران کمتر از قیمت تمام شده تولید عرضه می کنند.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان کمتر از بهای تمام شده تولید عرضه می شود، افزود: با قیمت ارشادی وزارت جهاد به ازای هر کیلو تخم مرغ ۲۳۵ هزار تومان و احتساب سود ۲۳ درصد باید بدست مصرف کننده برسد.

مرادی با بیان اینکه مشکلی در امر تولید و توزیع تخم مرغ وجود ندارد، گفت: در شهریور و نیمه دوم سال ماهانه حداقل ۱۰ هزار تن به میزان تولید افزوده می شود. گفتنی است با افزایش سرانه مصرف در این ایام بازهم مازاد تولید خواهیم داشت و تمام تلاشمان بر آن است که تولیدکننده بتواند محصول خود را با قیمت تمام شده عرضه کند تا پایداری تولید حفظ شود.

وی خرید حمایتی و صادرات تخم مرغ را ابزارهای حمایت از مرغدار دانست و افزود: برآورد ما بر آن است که در نیمه دوم سال ماهانه ۵ تا ۱۰ هزار تن مازاد تولید خواهیم داشت.

مرادی گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن صادرات داشتیم که امسال این میزان صادرات نداریم، اما برآورد می شود که در ماه های آتی به طور متوسط ماهانه ۱۱۵ هزار تن تولید داشته باشیم و خوشبختانه آرامش بر بازار برقرار است و نگرانی بابت تولید نداریم.