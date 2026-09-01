بخش اصلی نشست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با استقبال صدر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان، از رهبران حاضر آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بخش اصلی نشست شورای سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، آغاز شده است.

صدر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان، از هر یک از رهبران حاضر در این نشست استقبال کرد؛ او قبلاً پذیرای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بود.

این نشست با جلسه شورای سران کشور‌ها آغاز خواهد شد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت که رهبران کشور‌ها فعالیت‌های این سازمان را در ۲۵ سال گذشته مرور کرده و در مورد تلاش‌ها برای تقویت بیشتر سازمان همکاری شانگهای و گسترش همکاری در زمینه‌های سیاست، امنیت، اقتصاد و روابط بشردوستانه بحث خواهند کرد. رهبران سازمان همکاری شانگهای همچنین در مورد مسائل فوری بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر خواهند کرد و توجه ویژه‌ای به بهبود عملکرد این سازمان خواهند داشت.

پس از نشست سازمان همکاری شانگهای، یک نشست سنتی SCO+ برگزار خواهد شد که رهبران کشور‌های ناظر، شرکای گفت‌و‌گو و مهمانان دعوت‌شده در آن شرکت خواهند کرد. به گزارش سرویس مطبوعاتی ریاست‌جمهوری قرقیزستان، رهبران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای به ویژه با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، اوخناگین خورلسوخ، رئیس‌جمهور مغولستان، فور گناسینگبه، نخست‌وزیر توگو، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تونگلون سیسولیث، رئیس‌جمهور لائوس، وو تی آنه زوان، معاون رئیس‌جمهور ویتنام، و حسین عیسی، معاون نخست‌وزیر مصر، دیدار خواهند کرد.

در این نشست همچنین روسای چندین سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و کشور‌های مستقل همسود (CIS) شرکت خواهند کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: نشست شانگهای ، پایتخت قرقیزستان
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