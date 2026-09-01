تشدید تنش در تنگه هرمز و نگرانی درباره اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع از خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی اروپا در بازار TTF هلند را به بیش از ۷۰ یورو رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - با افزایش تنشها در تنگه هرمز در نتیجه حملات آمریکا، پاسخ ایران و نگرانیها از تاخیر بیشتر در صادرات گاز طبیعی مایع از خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی پایه اروپا در مرکز TTF هلند به بالای ۷۰ یورو رسید.
طبق دادههای ICE، قراردادهای گاز برای اکتبر امسال روز دوشنبه به سطح ۷۰.۸۵ یورو رسید که ناشی از عدم اطمینان در مورد عرضه گاز مایع از خلیج فارس بود.
طبق دادههای بنیاد GIE، تاسیسات ذخیرهسازی گاز در اتحادیه اروپا تنها ۶۴.۷ درصد پر بودند که برای این زمان از سال کمتر از حد معمول است.
سطح پایین ذخیرهسازی این نگرانی را ایجاد میکند که هلند و آلمان نتوانند تا اول نوامبر به اهداف مربوط به ۸۰ درصد و ۷۰ درصد خود برسند.
به گزارش رویترز، ایتالیا با وجود داشتن یکی از بالاترین سطوح ذخیرهسازی در اروپا، پس از آنکه شرکت قطر انرژی به دلیل جنگ با ایران، تعلیق ارسال گاز طبیعی مایع به شرکت ادیسون ایتالیا را تا اوایل نوامبر تمدید کرد، با خطرات بیشتری روبهرو است زیرا قرارداد قطر تقریبا ۱۰ درصد از مصرف سالانه گاز ایتالیا را پوشش میدهد.
اتحادیه اروپا مقادیر نسبتا محدودی گاز را مستقیما از «خاورمیانه» وارد میکند، و قطر ۳.۷ درصد از کل واردات گاز این بلوک را در سال ۲۰۲۵ تأمین میکرد. با این حال، هرگونه اختلال در خلیج فارس میتواند قیمتهای اروپایی را بالاتر ببرد.
تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع از خلیج فارس میتواند کشورهای اروپایی و آسیایی را به رقابت بیشتر برای محمولههای موجود سوق دهد و احتمالا قیمتها را حتی بالاتر ببرد.
طبق گزارش گلدمن ساکس، اگر اختلالات صادرات انرژی از خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد، قیمت گاز اروپا میتواند به ۱۰۰ یورو برسد.
این افزایش ممکن است بلافاصله در صورتحسابهای خانوارهای اروپایی منعکس نشود، زیرا طبق تخمین قبلی آکسفورد اکونومیکس، حدود ۶ ماه طول میکشد تا تغییرات قیمت عمدهفروشی به مصرفکنندگان برسد و این مدت زمان از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
برای مثال، در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، قیمتها میتوانند ظرف چند ماه و در هلند تقریبا فورا تغییر کنند، در حالی که در آلمان و اتریش ممکن است تقریبا یک سال کامل طول بکشد تا به اوج خود برسند.
موسسه آکسفورد اکونومیکس معتقد است که ایتالیا در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی آسیبپذیرترین است، زیرا تغییرات قیمت نسبتا سریع به مصرفکنندگان منتقل میشود. دلیل آن نیز وابستگی شدید این کشور به گاز حتی با وجود اینکه تاسیسات ذخیرهسازی آن در حال حاضر جزو پرترین تاسیسات ذخیرهسازی در اروپا هستند، است.
منبع: المیادین