رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد از تولید ماهانه ۶ تا ۶.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد با بیان اینکه مشکلی در تولید شیر خشک نوزاد نداریم، گفت: اکنون در وضعیت لجستیک تامین مواد اولیه دچار دپوی محصول هستیم و در تخصیص، تامین و ارسال ارز و خرید مواد اولیه مشکلی نداریم.

وی از افزایش تولید شیر خشک نوزاد نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: با توجه به محاصره دریایی، ترافیک شدید در ترکیه منجر به دپوی محصول شده است و بدلیل تعداد پایین کامیون ها در حمل با مشکلاتی روبرو هستیم.

تحویل زاده تولید شیرخشک نوزاد در مرداد را ۶ میلیون قوطی اعلام کرد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که در شهریور به ۶‌.۵ میلیون قوطی برسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ادامه داد: با احتساب مصرف ماهانه ۵ تا ۵.۵ میلیون قوطی و پیش بینی تولید شهریور، یک میلیون قوطی مازاد بر نیاز کشور است که براین اساس حجم ذخایر استراتژیک را در کشور افزایش می دهیم.

به گفته وی، با توجه به تامین مواد اولیه مشکلی در تولید شیرخشک نوزاد در نیمه دوم سال نداریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه کمبود عرضه شیرخشک مرتفع شده است، گفت: در حال حاضر وضعیت عرضه شیرخشک نسبت به قبل بهبود یافته و نوسانی در بحث قیمت نداریم.

برچسب ها: شیرخشک نوزاد ، تولید شیرخشک
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