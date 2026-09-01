باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم

رؤیایی که سید حسن نصرالله در سال‌های جوانی در نجف دید، سال‌ها بعد در جنوب لبنان و در امتداد راه امام موسی صدر به واقعیتی تاریخی تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امام موسی صدر با هجرت به لبنان، در جامعه‌ای گرفتار محرومیت و تهدید اسرائیل، طرحی تازه برای زندگی بر پایه کرامت، توانمندسازی و مقاومت ارائه کرد. او با سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه، مقاومت را از یک مفهوم صرفاً نظامی فراتر برد و آن را به نیرویی برای بازسازی جامعه و دفاع از انسان تبدیل کرد.

میراث فکری و عملی امام موسی صدر در جریان مقاومت لبنان ادامه یافت و نسلی از نیروهای مبارز را پرورش داد که سرانجام در سال ۲۰۰۰ به اخراج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان انجامید. از این منظر، سید حسن نصرالله را می‌توان ادامه‌دهنده مسیری دانست که امام موسی صدر با نگاهی تمدنی، وحدت‌گرا و مبتنی بر کرامت انسان آغاز کرده بود.

مطالب مرتبط
امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم
young journalists club

شهید سیدحسن نصرالله، رهبری با درایت برای حزب الله لبنان + فیلم

امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم
young journalists club

وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله با قائد شهید + فیلم

امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم
young journalists club

ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha