امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - امام موسی صدر با هجرت به لبنان، در جامعه‌ای گرفتار محرومیت و تهدید اسرائیل، طرحی تازه برای زندگی بر پایه کرامت، توانمندسازی و مقاومت ارائه کرد. او با سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه، مقاومت را از یک مفهوم صرفاً نظامی فراتر برد و آن را به نیرویی برای بازسازی جامعه و دفاع از انسان تبدیل کرد.

میراث فکری و عملی امام موسی صدر در جریان مقاومت لبنان ادامه یافت و نسلی از نیروهای مبارز را پرورش داد که سرانجام در سال ۲۰۰۰ به اخراج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان انجامید. از این منظر، سید حسن نصرالله را می‌توان ادامه‌دهنده مسیری دانست که امام موسی صدر با نگاهی تمدنی، وحدت‌گرا و مبتنی بر کرامت انسان آغاز کرده بود.