رئیس انجمن گوشت و فرآورده‌های خام دامی گفت: براساس آمار در ۶ ماهه نخست سال ۱۶ تا ۱۷ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن گوشت و فرآورده های خام دامی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تا پایان شهریور میزان واردات گوشت به ۱۶ تا ۱۷ هزار تن خواهد رسید و با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و افزایش مصرف در نیمه دوم سال  نیاز به واردات بیشتر می شود.

به گفته وی، با توجه به نوسان نرخ ارز تالار دوم از ۱۵۰ به ۱۶۰ هزار تومان، در نرخ تمام شده هر کیلو گوشت ۱۰۰ هزار تومان اثر گذاشته است که براین اساس در نیمه دوم سال افزایش قیمت گوشت خواهیم داشت.

عامریان ادامه داد: با توجه به طلب واردکنندگان، واردات کاهشی شده است و از طرفی مشکلاتی بانک ها برای واردکنندگان ایجاد کرده است، همچنین در شرایط کنونی واردات از طریق کشورهای همسایه به صورت زمینی در حال انجام است که این امر افزایش هزینه ها را در بر دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه واردکنندگان در شرایط فعلی بدلیل طلب قبلی و روند تخصیص ارز تمایلی به واردات ندارند، افزود: درنیمه دوم بالای ۶۰ تا ۷۰ هزار تن گوشت قرمز نیاز به واردات از کشورهای هندوستان، روسیه، برزیل و پاکستان وارد شود، از این رو امیدواریم بانک‌مرکزی کمک کند تا گوشت بیشتری وارد شود تا نوسان چندانی در قیمت گوشت نیمه دوم سال نداشته باشیم.

رئیس انجمن واردکننده گوشت و فرآورده های خام دامی با بیان اینکه ۱۰ درصد ارزش افزوده و ۴ درصد حقوق ورودی کماکان از واردات گوشت گرفته می شود، افزود: براین اساس به ازای واردات هر کیلو گوشت قرمز ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان دریافت می شود.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۱۰ هزار تن نیاز به واردات گوشت قرمز داریم، افزود: امسال با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید خانوار، واردات کاهش یافته و از طرفی واردات گوشت قرمز تنظیم کننده بازار داخل است.

عامریان گفت: اگر تخصیص ارز صورت بگیرد و نوسانی در قیمت ارز تالار دوم نداشته باشیم، هر کیلو گوشت وارداتی بدون استخوان بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و در صورت حذف ارز تالار دوم، قیمت بیشتر خواهد بود.

برچسب ها: تولید گوشت ، واردات گوشت قرمز ، قیمت گوشت
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